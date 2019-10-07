【健康百科】台女精液過敏性交後會出疹　真正致敏源竟是蛋白質？

夫妻之間有魚水交歡之事十分正常，不過台灣卻有一名妻子對丈夫的精液出現過敏徵狀，每次性行為之後，她的下體都會有出疹的過敏反應。醫生表示，由於精液有多種蛋白質，而有些人會對特定蛋白質過敏，如果真的患上精液過敏，最好的方法就是於發生性行為時戴上安全套，但若想有下一代就可能要透過人工受孕完成。

台灣一對夫妻每次性行為之後，妻子都有過敏出疹的情況，看醫生才知道是自己有精液過敏。（GettyImages／視覺中國）

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台灣皮膚科醫生趙昭明日前分享病例，說曾經有一對年約30歲的新婚夫婦，因兩人都是虔誠的基督徒，所以拍拖時都沒有發生過性行為，直至結婚之後才開始有房事。可是他們完事之後，不過才10分鐘左右，妻子的下體竟又腫又癢，之後更全身出現蕁麻疹，只好到診所求醫。

不過因為女方不好意思說出病發原因，醫生起初只以為是食物敏感，處方藥物、注射類固醇及提醒注意飲食之後，就讓她回家休息。可是隔天該名病人再到診所，在醫師的追問之下才說出真正的經過，指自己每次與丈夫進行性行為之後都會有一樣的狀況。當時醫生推測，她的過敏徵狀應該是因精液導致的過敏接觸性皮膚炎。

醫生建議，如果有精液過敏，現時最好的方法是性交時使用安全套。（GettyImages／視覺中國）

趙昭明醫生解釋，精液含有多種蛋白質，由於有人會對特定蛋白質過敏，而過敏反應可以在短時間內擴散，導致全身出現蕁麻疹。如果夫妻有這類問題，可以進行減敏治療，不過因為人體對過敏原會有記憶，治療效果或會有限，所以最好的方式是於進行性行為的時候戴上安全套。至於想生育下一代的話，則可能要透過人工受孕完成。

（Ettoday）

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