「真人版Ken」整容生涯將GG？　鼻子塌陷難呼吸　憂手術風險激增

「要靚唔要命」看似是女生專利，但其實男士貪靚上來，絕不比女生輸蝕。為稱為「真人版Ken」的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不惜毫花逾500萬港元，進行72次整容手術，甚至飲曱甴奶及塞氣球到胃部減肥。最近他上節目時，透露鼻子開始塌陷致難以呼吸，需再施手術修正，不過他擔心手術有風險，醫生亦警告如果以後再做手術，「鼻子可能只剩一個洞」。

整容72次的「真人版Ken」，近日透露鼻子塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正。（節目截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

熱衷整容的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves），多年來不停進行不同手術，包括隆鼻、填充肌肉、切除4根肋骨等等，毫花超過500萬港元整容72次，不過艾維斯的整容生涯，或快將告一段落。

他近日上意大利一個節目時表示，他在1月時接受第11次鼻子手術，當時很滿意效果，惟近日鼻子開始塌陷，令他呼吸困難，需再進行手術修正，「老實說我很害怕，因為手術一次比一次有風險，也很擔心醫生不能永久修復我的鼻子」。他稱醫生曾警告他，如果繼續進行其他手術，「鼻子可能只剩一個洞」。從他上節目的片段所見，其左邊鼻孔已明顯塌陷，鼻翼對上亦呈凹形。

巴西男艾維斯被稱為「真人版Ken」，多年來不惜毫花逾500萬港元，進行72次整容手術，甚至飲曱甴奶及塞氣球到胃部減肥。（Rodrigo Alves IG圖片）

+ 2

除隆鼻外，艾維斯為保持身形不惜在胃部置入氣球，從而減少胃部容量，增加飽肚感，氣球約4個月後便會自行溶解及排出，期間可減約5公斤。他指自己屬易肥體質，故經常進行地獄式減肥，包括飲曱甴奶、吸脂、填充假肌肉。

（綜合）