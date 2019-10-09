女護士瞞家人整容送命　填充手術時肺脂肪栓塞　醫生稱死亡率極高

8月中，河南南陽一名28歲化名劉霞的女護士在當地一間醫院接受整容手術時死亡。家屬認為案件可疑，除了院方試圖隱瞞事件、手術單上的簽名不是楊女所簽外，介紹她去整容的人更是其閨密。日前，當地進行死因鑑定發現，死者在診所內接受面部、頸部、胸部及私處脂肪填充手術時，出現肺脂肪栓塞，致急性呼吸及循環功能衰竭而亡，有醫生指出現這症狀後還成功搶救的，中國只有一例。不過，此案要先經由當地衛生部門跟進確定是醫療失誤後，才會交由公安調查。

楊姓女護士在整容診所接受面部、頸部、胸部及私處脂肪填充手術，卻因為併發症送命。(網上圖片）

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整容致死的女護士在南陽一間醫院任職，真名姓楊，與張姓丈夫育有一對不到2歲的雙胞胎，8月中她向丈夫透露曾隆胸，之後稱要做「一些修復」，瞞着家人去宛城區宛和醫療美容外科診所整容。8月18日，家人接獲通知，稱楊女出了狀況，但卻不交出化驗、體檢等報告，家人查看手術單據，發現上面的簽名不是楊女的字跡。

後來，楊女搶救無效死亡，家屬發現醫院內無任何搶救設備，其丈夫發現妻子頸部有許多針孔，眼睛和鼻子有血滲出來。當地公安查封醫院，發現麻醉師未有在該機構註冊，屬違規執業。

另一方面，死者的姐姐透露，其中一名涉案的趙姓護士，其實是妹妹的閨密，她翻查妹妹的微信聊天紀錄，認為妹妹是因為趙女才會去該醫院整容，甚至醫生都是趙女約的。

日前案件有新進展，當地的《司法鑑定意見書》指，楊女接受面部、頸部、胸部及私處脂肪填充手術，進行全身麻醉期間出現呼吸困難、血壓下降等情況，死因為肺脂肪栓塞，致急性呼吸及循環功能衰竭而亡，並非因麻醉藥劑而死。

不過案件有待當地衛生部門鑑定是否醫療事故，才會交給公安進行調查，目前參與手術的醫生和主刀醫生口供並不一致。

廣東省第二人民醫院整形美容鐳射中心孫中生主任醫生指，根據楊女的驗屍報告，可能是手術中有填充物進入了血管，通過肺循環進入肺中，阻礙了肺臟進行有效呼吸循環，而引發循環功能衰竭導致死亡。他強調在脂肪填充手術中發生脂肪栓塞，獲救的可能性極低，據悉全國只有一個成功搶救的案例，「一般都是致死的，根據報導，目前在我國僅有一例搶救成功的」。相信這案件屬意外，但前題是死者及家屬都知道手術有死亡風險。

內地傳媒又指出，涉事醫院並非第一次爆出醫療事故，曾有病人做隆胸手術後，胸部被遺留紗布近3個月。

（澎湃新聞／南方都市報）