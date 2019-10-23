病嬰活埋深山獲救　爺爺突現身稱下葬時已死 　醫院另一版本反駁

活埋男嬰，對任何人來說都是一件可怕的事。兩個月前內地濟南市一班村民發現山上埋了一個男嬰，男嬰送院搶救後活了下來，發現有輕微畸形，至日前（20日），男嬰的爺爺到派出所解釋，強調男嬰身患多種疾病，以為他死了才土葬，看到電視報道才知道孫兒活下來。不過男嬰出生的醫院透露，男嬰雖脊柱異常但可以治療，但家屬曾問他會否癱瘓，之後強行出院，醫院確定男嬰離院時還有呼吸，令事件頓成羅生門。

濟南市一條村的村民上山採蘑菇，其間發現男嬰被埋。(微博圖片）

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男嬰能活下來算是得到上天眷顧，今年8月21日，濟南市萊蕪區牛泉鎮南白塔村的村民上山採蘑菇，發現地底傳來來動物叫聲，附近有一處剛剛動過的新土。村民挖着挖着發現一大塊石板，發現埋着一名棄嬰。

男嬰裹着繈褓，沒有穿衣服，嘴唇發紫體重只有約1580克（約3.5磅），身體狀況很差要搶救多時。至9月19日，男嬰由村民接走，隔數天又再入院，檢查發現他肺內感染，而且有輕微畸形，從外表看不出來。醫生稱男嬰治療後狀況良好，已增重至4615克（約10.2磅），但有些貧血，院方未見過男嬰家人現身。

男嬰被救時沒有衣服，身體虛弱。(微博圖片）

孩子祖母受訪時稱，孫兒病情嚴重，「離了呼吸機就不能呼吸了，我就覺着他不行了，很長時間就沒有氣了，就覺他死了，當時沒點氣了，確確實實是死了，要不然我不可能把他埋了」，說完情緒崩潰痛哭。

男嬰出生的泰安市兒童醫院發聲明，指男嬰脊柱存在異常，但只要接受治療可完全治癒，然而男嬰轉到新生兒科病房後，孩子父母要求出院，拒絕繼續治療，醫生當時對他們做法表示不解，但可以肯定男嬰離院時生體情況穩定，從未開出死亡證。

新生兒科主任楊震英接受內地傳媒稱，8月13日下午，劉姓夫婦兩名孩子轉入病房，屬34周加4天的早產嬰兒，其中被埋孩子重2050克（約4.5磅），就早產嬰的情況而言還算好，但仍需駁上呼吸機，孩子的肺部出現炎症，但情況逐漸穩定，及後發現其中一名孩子的脊柱有兩節存在畸形，正正是後來被埋的男嬰。

醫院稱男嬰經治理後情況良好，但家屬要求出院。(微博圖片）

到本周日（20日），被埋嬰兒的爺爺到新泰市羊流鎮派出所作交代詳情，稱孩子父母生的是雙胞胎，「老大很健康，被埋的是老二」，他說老二出生患上多種疾病，家人放棄治療後帶他回家，以為孩子死亡後以土法安葬，看到電視報道後才知道孫子還活着。

爺爺強調下葬時孩子確實死了，「肺部嚴重感染，他不會呼吸，他就不可能有生命了，身體還有一些先天性的畸形，就放棄治療了，放棄治療第二天（8月16日）他就死亡了，他不會喝水，不會吃飯，死亡以後就埋了」。對孫子還活着的消息感到驚訝，稱心裏還掛念着他。

男嬰的爺爺在事件曝光後到派出所說明，強調當時男嬰已死。(微博圖片）

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該院的副主任王磊透露，他們曾向孩子家屬說明男嬰的脊柱問題，「當時孩子的父母和親屬詢問過孩子以後是否癱瘓的問題。但從我們外科來講，這名孩子還小，是不是會站不起來、癱瘓，這個概率很小」。楊醫生續表示，孩子從病房待了44小時離院，生命迹像逐漸回復正常，「根本不存在放棄治療」，孩子父母只有20來歲，嬰兒會較高齡產婦來的好，胸椎問題也可透過手術解決，惟父母堅持出院，無法理解他們的決定，也不知道內情，出院時男嬰肯定有呼吸，恢復可能性非常大。

醫院和家屬說法不一，而且家人聲稱嬰兒被埋的時間是8月16日，村民從泥土救出嬰兒的時間是8月21日，換言之孩子被埋了足足5日，當中的迷團仍有待調查。

（綜合）