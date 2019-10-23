【大閘蟹】翁靜晶指煮法最殘忍　繩子綁湖蟹活送蒸爐如SM情節

一年一度大閘蟹季又開始，對苦苦等待的蟹迷是「苦盡甘來」，但不少愛護動物人士則直呼殘忍。虔誠佛教徒翁靜晶近年多次揭發佛門醜聞，而得到「佛門女俠」的稱號，原來她對動物權益同樣關注，她在fb發帖再次提醒大眾，大閘蟹的煮食方法非常殘忍，希望大家能口下留情。

一年一度大閘蟹季又開始。（資料圖片）

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適逢大閘蟹季，翁靜晶再轉發自己於3年前有關大閘蟹的帖文，解釋自己堅決不食大閘蟹的原因。她認為，云云中最殘忍的美食，以大閘蟹為首，「試想一下，湖蟹被繩子綁住，放在冰箱要經歷一段無止盡的等待，動彈不得，然後再活生生被送進蒸爐，被熱氣熏死」，只要易地而處，「這個虐殺的過程，你能夠忍受嗎？」。

翁靜晶對動物權益一樣關注。（facebook圖片）

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翁靜晶又形容烹調大閘蟹的過程猶如「SM（虐待）影片恐怖情節」，吃過一頓大閘蟹，以後都不用再參加放生活動了。她指自己雖不是純素者，但對於不必要的殺害，尤其是殘忍的生劏活食，就可免則免。翁希望大家可重溫一下帖文，「喚發內心的慈悲」。