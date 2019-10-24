玩「紅外線顯像儀」意外發現左胸有不明板塊　41歲英女確診乳癌

去博物館可以救人一命？英國一名女士5月與家人外遊時，參觀愛丁堡的「暗箱和幻影世界」（World of Illusions）博物館，其間進入一個紅外線顯像儀展區時，意外發現自己左胸出現一塊紅色影像，惟其他人卻沒有。她擔心於是求醫，最後確診早期乳癌，她不禁坦言「這是影響我一生的參觀經驗」。

41歲的吉兒進入紅外線顯像儀展區時，發現只有自己左邊乳房有一個紅色的陰影。（Camera Obscura and World of Illusions fb專頁圖片）

來自英國伯克郡（Berkshire）的41歲吉兒（Bal Gill），今年5月與家人到愛丁堡參觀「暗箱和幻影世界」（World of Illusions）博物館，她跟其他家庭一樣，進入紅外線顯像儀展區後，便開始揮動手腳查看影像，「我突然發現我左邊乳房有一個紅色的陰影」，她指起初沒有太留意，「之後看看其他人，才驚覺只有我這樣」。

「暗箱和幻影世界」（World of Illusions）博物館亦在fb專頁分享吉兒的經歷。（Camera Obscura and World of Illusions fb專頁截圖）

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吉兒回家後感擔憂，便開始上網做資料搜查，發現癌症與紅色線顯像儀的相關文章，求醫後被診斷患上早期乳癌，目前已接受兩次手術，將再做一次手術防止癌細胞擴散。對於意外發現患癌，吉兒稱只想道謝，「如果沒有那部相機，我就永遠不會知道這件事，我知道其原用意不是這樣，但卻是改變我一生的參觀經歷」。

博物館總經理強森（Andrew Johnson）則表示，他們聽到吉兒的經歷時感到很感動，「因為乳癌離我及同事們不遠」，並祝福吉兒早日康復。

紅外線顯像儀能用於診斷癌症，主要靠量度相關皮膚表面溫度，因癌細胞生長速度快，當中血液流動及代謝率均比正常細胞高，令皮膚表面溫度上升。

（綜合）