東京池袋cosplayers玩轉萬聖節　爆肌「美中佬」激戰日系阿拉丁

一年容易萬聖節，東京民眾每年都把握機會扮鬼扮馬搞笑過節。上周六（26日）cosplayers在池袋舉辦大型萬聖節活動，各路cosplayers花盡心思突圍，不少人更以經典動漫角色及名人為藍本，混入個人幽默創作各款爆笑造型，爆肌版「美少女戰士」、日系阿拉丁更成為全場焦點，連朝鮮領袖金正恩亦「大駕光臨」，網民紛紛大讚氣氛好好，看到造型「實在忍不住笑了」、「很期待下年還有甚麼造型」。

東京池袋的萬聖節cosplay活動於上周六舉行，不少參加者裝扮成各種動漫角色及其他知名人物。有網民發現部分參加者的造型相當「騎呢」，例如爆肌版「美少女戰士」、日式糯米滋，甚至連北韓領袖金正恩亦同場「搶fo」較量。

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池袋萬聖節cosplay活動2019造型大集合

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近期數到日本最hit的萬聖節cosplay造型，就是一名男生把電腦讀取數據時的轉圈Logo貼在身上，有網民笑指看到照片還以為自己的電話網絡收得差。（Twitter圖片）

日本網民爆笑「地味萬聖節」造型：課金而零裝備的槍擊遊戲角色、鼻毛極長的麻甩大叔

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除池袋的萬聖節活動，日本人近年熱捧「地味萬聖節」（即扮演日常生活常見的人及事物），他們都在網上分享自己的「地味」（意指樸素簡單）造型，包括電影中經常出場的打劫金庫賊人配角、沒課金而零裝備的槍擊遊戲角色、鼻毛極長的麻甩大叔等，甚至有人把電腦讀取圖片或資訊時出現的轉圈Logo、Twitter播放影片的按鈕貼在身上，非常爆笑。

（Twitter）