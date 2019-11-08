遊迪士尼疑胸襲「人魚公主」　女演員嚇到喊　性罪犯終被捕

美國佛州迪士尼樂園一男遊客在與女演員合照時，竟無視妻子就在旁邊，伸出「鹹豬手」胸襲對方，「沾污」了原本充滿純真快樂的主題公園！涉案男子其後被捕，警方調查期間發現他28年前曾干犯另風化案，被列為性罪犯至今。

疑犯是51歲的舍曼（Brian Sherman），上周六他與妻子在奧蘭多華納迪士尼世界（Walt Disney World）主題公園內的「魔幻王國」（Magic Kingdom），與扮演公主的女演員合照時，竟伸出「鹹豬手」觸摸對方上圍。

美國《紐約郵報》（New York Post）報道，受害人事發時與舍曼及其妻子合照，當時她當坐在二人中間，舍曼表現興奮，更坦言她所扮演的是其「最喜愛」的迪士尼人物。

舍曼說罷就將手臂搭在女事主肩膊上，雖然被觸碰感到不舒服，但當時情況不容許她移動身體，豈料舍曼變本加厲，即使妻子在旁，仍然大膽地隔著女事主上半身的超薄緊身衣，用右手食指和拇指托她的右胸，過程歷時3至4秒，在場兩名工作人員見狀立即上前阻止。

據稱，舍曼和太太離開房間後，女事主表現激動，全身顫抖和哭泣。警方事後透過受害人與舍曼的合照，追查色魔下落，其後將他拘捕；調查期間，警方發現舍曼28年前曾干犯另一宗風化案，當年他被裁定對12歲以下受害人性凌辱（sexual battery）罪成，因而被列為性罪犯至今。舍曼已被控告以凌辱罪（battery），並獲准以500美元（約3,910港元）保釋候審。

雖然警方無透露受害人的姓名、事發時所扮演的角色及身穿的服飾，但其證供顯示案發地點是園內的「石窟」（grotto），即是動畫《小美人魚》（The Little Mermaid）的紅髮人魚公主艾莉奧（Ariel）與影迷會面的地方，所以不排除受害人當時扮演的角色就是人魚公主。