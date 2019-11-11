江蘇女塞滿購物車備戰雙11　突然被清空收訂單短訊　「真兇」係…

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

今日是11月11日雙11，不少人都等到今天才下單清空購物車，但江蘇省一名動物飼員卻在數日前，發現有「幕後黑手」幫她全數下單。飼養員其後透過閉路露電視找出「真兇」，不過由於涉及金額不大，加上「真兇」的身份太特別，她也只能一笑置之。

江蘇省一名動物伺養員上周三（6日）工作時，手機時，發現手機突然有數個訂單短訊。（看看新聞片段截圖）

事主呂萌萌是江蘇省淹城野生動物世界負責飼養狒狒的員工，她上周三（6日）工作時看到狒狒貌似肚餓，遂離開工作室為牠找食物，又把停留在購物頁面的手機留在室內。不過，當她回來拿起手機時，竟發現有數個訂單短訊，她檢查工作室的閉路電視片段，看到狒狒曾拿起她的手機，純熟地按來按去，她核對下單時間，證明「幕後黑手」正是狒狒。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

馬騮3兄弟玩轉屋苑水渠　反地心吸力落樓被笑「孫悟空啲friend」
一睇以為虐畜！　狗狗耳朵縫鈕扣嚇壞路人　咁做原來有原因？
【趣一趣】日動物園小貍貓學爬樓梯　外型圓碌碌引網民大讚卡娃依

呂萌萌表示，一開初還以為是惡作劇，相信因為狒狒從小便由她照顧，他們大部分時間都在一起，狒狒才會跟她開個小玩笑，「我喜歡玩手機，和牠一起玩手機，我看淘寶牠也看過我下訂單」。幸好的是，由於購物車內都是日常用品，牽涉金額不多；呂萌萌最後沒有退貨，只是對未到雙11便「被購物」，未能享有折扣而感到遺憾。

雖然對事主而言是個無奈的小插曲，但網民紛紛大讚狒狒聰明，「下次下單給自己買點零食」、「我怎麼就突然想到我媽還不會用淘寶呢？」另有網友疑惑：「狒狒再怎麽厲害，它連支付密碼都背下了嗎？」但呂萌萌回應解釋，因為自己開通了「小額免密支付」功能，才讓聰明狒狒「有機可乘」。

（看看新聞）

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。