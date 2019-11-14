神模仿英國王妃梅根、凱蒂　紐約加大碼女霸氣穿出超模氣場爆紅

時尚是心態，體態美更取決於自信。紐約著名博客凱蒂（Katie Sturino）擁有加大碼身型，圓滾滾的線條，但仍可完美模仿各大明星名人的亮麗打扮，給一眾加大碼女生示範如何霸氣穿出超模氣場。在她的模仿清單中，英國王妃梅根（Meghan Markle）、超模Kendall Jenner與Gigi Hadid、Chrissy Teigen等人都難不倒她，她更開設instagram及時尚博客，與一眾女生分享打扮心得，其ig已勁吸近40萬粉絲。

模仿英國王妃Meghan Markle，舉手投足都學足。（ig「katiesturino」圖片 ）

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凱蒂在公關界打滾10年，如今在ig表現自信率性的她，原來亦曾受大眾的標準困擾，追求「完美體態」：「婚後我很在乎我的身型，維持衣服尺寸在12碼，或盡可能接近這個碼數。」然而3年後她離婚了，生命中的衝擊也帶來改變，「離婚後體重上升了很多，起初我還不以為然，繼續如常運動，但體重還是不斷增加，最後我胖了60磅。衣服尺寸變成16碼，我現在仍是這個尺寸，驚喜的是我很愛我的身體。」

心態轉變為凱蒂打開另一道門，凱蒂的幽默感在其ig大爆發，她經常落力模範各大名人明星的街頭look，隨服飾配搭一絲不苟百分百倒模，連她們手上的咖啡杯等「道具」或揮手打招呼的手勢都盡力模仿，畫面十分惹笑，難怪她火速在網絡爆紅。除成了KOL，凱蒂亦經營自家美容產品品牌，希望向一眾女生宣揚女性可以「完美地不完美」的自在態度。

（BoredPanda）