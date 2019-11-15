【網戀需謹慎】男生照騙女生交朋友　真人差太遠解釋超離譜

修圖盛行現今世代有相都不代表有真相！微博有女生大控訴，指網戀交往的男生，竟然玩照騙，最開始傳來一張靚仔照，堅稱是本人真樣，後來視頻聊天，發現真人根本不一樣，對方竟解釋：「我最近變醜了！」令她極為生氣。

微博有女生大控訴，指網戀交往的男生，竟然玩照騙，最開始傳來一張靚仔照，堅稱是本人真樣，怎料又是一宗照騙。（微博圖片）

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「我覺得是兩個人...」據女生分享的照片，最初聲稱是真身的照片中，男生長得十分帥氣，濃眉大眼極有明星相，令人心動，惟後來女生再發出的真人照，除了都是一個男的，其他可說與前一張照片完全不像，身材還有點微胖，令人失望。女生怒指「被欺騙對方把我耍的團團轉感覺就是不好受」，惟她轉頭口風一轉，搞笑稱現在只想知道最初的靚仔照究竟是哪個明星，「我要去追星了」，令網民笑爆，亦有有心人真的幫她找到該男生的社交帳號。

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有人形容現在網戀需謹慎，皆因「騙徒處處有」，笑言別以為只有女生會照騙，男人一般直接偷圖不會修圖，真身差異更離譜，亦有人抵死稱「起碼性別沒騙你」。