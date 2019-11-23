【家居百科】 冬天腳仔唔怕凍　地氈物料多　3大家居功能超實用

文：裝修佬 地氈有多種款式，通常都是很好看的工藝品，而且一般都腳感舒適，是十分重要的家具，但一般人常把地氈視為裝飾品，忽略了其功能。其實地氈是很有個性的，除了用作裝飾，亦會因應物料的不同而附帶着優化生活的功能。

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地氈聯繫着舒適

一般人買地氈，通常是為了入屋前可以擦乾淨鞋底。但，若你是一位對生活品質有要求的人，就更加需要因應自己的Lifestyle去揀選合適的地氈了，以下內容會深入講解地氈的優點，讓大家進一步了解這個常被忽視的家具。

地氈對於家居而言，其實有3大功能。（資料圖片）

提供舒適感，調節溫度

地氈都有分季節的，因為它其中一個功能就是溫度調節，例如冬季的時候，冰涼的地磚令人難受，除了開暖氣，地氈是唯一可以解決這個問題的東西。

赤腳在冷冰冰的地板上行走，哪怕只是由睡房去洗手間的距離，腳底肯定不會太好受。適當的地氈則可以提供溫暖度，而且那種柔和的腳感十分舒適。有暖感的地氈通常是由棉、Polyester、Polypropylene等物料製成。

除了提供溫暖感的地氈，亦有提供涼快感的地氈。在炎熱的夏季，最傳統的方法就是舖一張蓆子，坐着也會舒適一點。這些會令人感到涼快的地氈，通常是由絲、人造絲、尼龍、黃麻等物料製成。

地氈有不同的調節溫度功能。（資料圖片／曾梓洋攝）

隔音能力

柔軟和有一定厚度的地氈，能提供不錯的隔音效能（雖然不會完全隔音），但至少可達到不會傳出太大腳步聲的程度。

保護地板免受污損在用餐的餐桌周圍添置地氈，可同時提供裝飾和保護功能。保護？當然是為了防止地板受到損壞。沒錯，地板不一定都容易保養，即使是纖維地板都可能有容易食色、防水較弱的缺點，若把飲料倒在地板上，或金屬器皿直接撞擊地板表面的話，地板便會受傷。這種情況，地氈便能派上用場。你覺得地板受損亦無所謂？但如果那是名貴的實木地板呢？

一些地板較容易損壞，不防水的地板更需要特別注意，幸好地氈有防水的類型，而且多數地氈都是可以洗滌的，所以弄污了都沒問題。除了保護地板，地氈亦有防滑功能。

Polyester / PEs / 聚酯

合成纖維的一種，似麻和棉的物料，原料是石油。賣點是彈性好，防皺，不易縮水，容易打理和保存，不過較容易產生靜電。

Polypropylene / PP / 聚丙烯

是一種半結晶的熱塑性塑膠，質感似尼龍。輕盈，韌性好，抗潮能力優，不容易沾上污垢，保溫性能好，不過被日光照射的話會比較容易褪色。

Nylon / 尼龍

傳統地氈料，是一種人造聚合物、纖維、塑料。有優秀的耐久和耐磨性，幾乎不會起毛球，適合做小孩子的衣物。尼龍曾是軍事用品的主流物料。

Acrylic fiber / 腈綸

是一種合成纖維，柔軟，非常有彈性，質感似羊毛。染色腈綸面料耐光性好，而且成本低於羊絨，所以腈綸早已被廣泛用於服裝製造。不過腈綸要預熱才能變得柔軟，保溫性比羊絨略為遜色，而且比較易燃。

Jute / 黃麻

是一種長而柔軟的、發出光澤的植物纖維，可以織成高強度的粗糙的細絲。透氣性高，有吸濕和發散水分的性能。

Silk / 絲綢

絲綢是用蠶絲編製而成的紡織品，是廣為人知的高級素材，其光澤外表來自於蠶絲三稜鏡般的纖維結構，這令布料能夠以不同的角度折射入射光，並將光線散射出去。絲綢的保溫性和散熱功能都相當好，乃冬暖夏涼之素材。

Cotton / 棉花

即木棉，是錦葵科棉花屬植物的種子纖維。柔軟，有彈性，手感好，溫暖，吸濕性能高，不刺激皮膚，即使乾燥時也不容易產生靜電。

Wool / 羊毛

有時會被稱為「純毛」，優點是彈性好，手感柔軟。羊毛本身有濕度調整的性能，會吸收適度的濕氣，所以有冬暖夏涼之效，而且羊毛是抗靜電的。

其他地氈物料

化纖

即化學纖維做成的地氈，具有耐磨性，阻燃，防蟲蛀，有彈性等優點。

毛纖維同化學合成纖維

因為是化學纖維合成，具有防腐蝕和不容易發霉的優點，價格亦較低。

混紡

混紡是多種材質相互混合製作而成的意思，一般是純毛再加入一定比例的化學成分。容易保養，抗潮能力強，價格亦較低。

其他不常見的物料例如牛皮，都可以用於製作地氈。

地氈有不同物料，其中有不乏容易打理的物料。（資料圖片）

總結

地氈能優化生活品質，亦能保護地板，適當的設計與佈置更能彰顯主人的品味，是一種可以輕鬆地改造氣氛的家具，絕對不會比窗簾遜色。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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