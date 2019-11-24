韓國YouTuber挑戰一小時不停跳舞　照鏡三粒鐘破百萬觀看火速竄紅

隨着愈來愈多人拍片做網紅，如何留住觀眾眼球成為一大難題。韓國一名YouTuber最近就忽發奇想，靠一系列「一小時不間斷跳舞」影片，每次都吸引百萬計的觀看次數。他在最新的影片中，更挑戰3小時照鏡，無厘頭的主題讓他成功在3個月取個16萬個用戶訂閱。

張宰榮大跳《扔不扔》（던질깔 말까）舞，一開始還算輕鬆。（「짱재영」YouTube影片截圖）

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韓國YouTuber張宰榮（장재영，音譯）在今年8月中才首次上傳影片，觀看人數一直維持在數萬至10多萬，未見大突破。不過，他在10月開始挑戰「一小時不間斷跳舞」，觀看次數即急增至319萬，之後每條同類影片均有破百萬人觀看；而原本只有數百的訂閱人數在當時也增至13萬，目前則有16萬人訂閱。

張宰榮跳舞影片所使用的音樂同樣大有來頭，旋律和歌詞勁洗腦，包括《扔不扔》（던질깔 말까）、韓星李光洙捧紅的蚊子舞等。影片中，張宰榮大多跳了10多分鐘便開始有疲態，但他仍堅持做足動作和對上拍子。除了無間斷跳舞外，他更以驚人的意志力挑戰「3小時不間斷看影片」，而看的正正是之前自己拍下的3條跳舞影片。

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直至上周，為答謝破10萬訂閱，張宰榮更完成兩小時《扔不扔》舞的挑戰，最新一條影片亦搞搞新意思，連續3小時直視鏡中的自己，短短4天已有逾120萬人觀看。網民看完影片後紛紛讚好和留言，又開玩笑指「對左右有強迫症，拜托你另一邊都跳一小時」、「如果沒有按錄影鍵，應該會大崩潰」、「我下班回家開始看這影片，之後發現我遺留了銀包在公司，到公司拿完後回家……他竟然還沒跳完」。

（綜合）