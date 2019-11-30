嫲嫲傳錯訊息約感恩節聚餐　陌生「孫仔」應約同過4年成隔代好友

一年一度感恩節剛過去，除了準備於商品大減價時入貨外，外國不少家庭也會團圓聚餐過節。美國一名六旬嫲嫲數年前因一時大意，將傳給孫仔的訊息誤發予一名陌生青年，約他回家做節，不料青年又欣然答應，兩人意外成為隔代好友，自此每年都會一起過節。早前青年再於Twitter上載與「嫲嫲」的合照，兩人的情誼踏入第四年仍得以維繫。

肯頓早前上載與「嫲嫲」登奇4年來的感恩節合照，證明兩人的特別情誼得以維繫。（Twitter「kingjamal08」圖片）

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2016年的感恩節前夕，居於美國亞利桑那州的登奇（Wanda Dench）打算傳訊息約孫仔回家一同吃晚餐做節，然而她卻意外將訊息誤傳予陌生高中生肯頓（Jamal Hinton）。兩人談了一會才發現認錯人，不過肯頓將錯就錯，問「嫲嫲」可否「加多雙筷」，而登奇亦欣然答應：「當然可以！這是一個嫲嫲會做的事……就是餵飽所有人。」

肯頓說非常珍惜這段特別的友誼，形容與登奇的感情猶如家人一般。（Twitter「kingjamal08」圖片）

就這樣，肯頓誤打誤撞成為了登奇的「孫仔」，於感恩節到她家中與其家人一同晚餐，兩人意外建立了特別的隔代友誼，至今已一起過節4年。肯頓說，他與登奇的住處相隔個半小時車程的距離，每次安排日程都很困難，「但我們還是會設法在她的家中或餐廳一起吃飯」，他早前於Twitter上載兩人4年來的感恩節合照，獲大批網民讚好。

事實上，這對嫲孫並非只有感恩節才會見面，上個月他們便相約一起到農場購買萬聖節南瓜及吃晚飯。肯頓說，他非常珍惜這段特別的友誼，「我們已經成為真正的好朋友，常常互發短訊聊天」。而今年的感恩節前夕，肯頓更與女友搬進新家，他希望下年或將來能夠換他家來舉行聚餐，招待「嫲嫲」一家。

提到兩嫲孫的相遇，不少人可能會質疑登奇為何會欣然答應接待一名陌生青年，她則解釋指自己於軍事基地長大，「我們經常到處搬家，所以陌生人對我來說並不陌生」，她又說，自小家人都會接待基地附近的鄰居，「對我們來說這是正常的事情，家庭不僅僅在於血統，而是那些是你想要與他們融洽相處的人」。

肯頓則表示對於他們的故事能鼓勵別人感到興奮及感恩，「當人們告訴我，我們的故事令他們再一次相信人性時，我感到很高興，因為我知道自己能鼓勵或正面影響了他人」。

（綜合）