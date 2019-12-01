兒遭刺死兇手脫罪　傷心媽訂製等身人型紙板相伴：他像從未離開

「看着它，就像看着喬丹」，英格蘭威爾特郡一名母親在2年前經歷喪子之痛，25歲愛兒被人用刀刺死，兇手最後謀殺、傷人等多項罪行均不成立。因心情久久不能平復，母親遂訂製兒子的等身人型紙板長期放在家中，甚至間中帶「他」出席親友的婚禮和生日派對，令兒子音容宛在，傷心的心母親亦得到心靈慰藉。

愛瑪在兒子死後，從網購平台eBay訂購兩個5呎7高、以兒子外貌製作的人型紙板。（Emma Caley fb圖片）

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喪子母親愛瑪（Emma Caley-Taylor），其25歲兒子在2017年3月不幸遭人用刀刺死，兇手以自衛作抗辯，謀殺、誤殺、有意圖傷人及無意圖傷人罪皆不成立，最終兇手只因藏有攻擊性武器而判罪，入獄不足一年。

愛瑪在兒子死後悲痛不已，從網購平台eBay訂購兩個5呎7高、以兒子外貌製作的等高人型紙板，一個身穿輕便T-shirt和戴着太陽眼鏡，另一個則是西裝打扮，平日放在兒子生前的睡房。愛瑪受訪時慨嘆表示，「我走進睡房說：『好了，喬丹。』就像他真的在那裏……看着它（紙板），就像看着喬丹」。

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人型紙板除了放在家中，愛瑪也曾帶着「喬丹」去在夜店舉行的生日派對，或者去親友的婚禮，讓紙板「站」在新人桌旁邊，恍如兒子從未離開。不過，眼見英國國內與刀相關的罪行亦漸增，以致倫敦市內酒吧開始配備出血控制救生用品，痛失兒子的愛瑪最近公開抗議相關罪行的刑罰過低，希望再沒有人因此與摯愛天人分隔。

（太陽報）