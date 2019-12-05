【MAMA 2019】 英語頒獎惹熱議　古力娜扎：原來我嗓門這麼大嗎？

韓國年度音樂頒獎禮Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）移師日本名古屋舉行，內地藝人古力娜扎以頒獎嘉賓身份出席盛會，一身仙氣打扮的她以英語公佈得獎者，但其發音遭到熱議，更有網民毫不客氣留言「天啊…我聽了好尷尬」；古力娜扎其後在微博大曬自拍照，並寫道：「原來我嗓門這麼大嗎？」

身穿白色長禮服的古力娜扎周三（4日）應邀出席MAMA，並負責頒發「最佳舞蹈表演solo」的獎項，以英語讀出：「I'm Nazha. Nice to meet you. 2019 Mnet Asian Music Awards 《Best Dance Performance Solo》is 請夏！」然而，有網民隨即取笑她將「2019」的英文讀成像普通話的「團聽奶聽」，「Mnet」和「Asian」聽起來則分別像「安奶」和「A森」；「娜扎英語」還一度登上微博熱搜榜首，搜尋次數逾15萬次。

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網民留言不一而足，有人毫不客氣地稱「雖然她很美，但很想關她麥克風」、「天啊…我聽了好尷尬」、「昏倒，沒有老師培訓一下嗎？」等等；但也有不少粉絲替偶像說話，認為古力娜扎的母語不是英語，加上出席如此盛大國際典禮，難免表現緊張，希望批評不要太過苛刻。

古力娜扎事後在微博大曬自拍照並留言：「第一次來MAMA，現場真的太熱烈了，舞台上什麼都聽不見，原來我嗓門這麼大嗎？」隨後，其工作室轉發古力娜扎的帖子並寫道：「被現場熱情震撼的美娜同學，在台上聽不到自己的聲音，就用小奶音拿出了喊麥的實力！」