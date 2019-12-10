柴犬哥哥做牙醫　阿妹「被洗牙」露嬲爆樣　網民警告：咪得罪女人

汪星人之間的交流，有時會令人類哭笑不得。台灣一對柴犬兄妹日常生活中爆笑又親密的舉動，近日成為網民談論話題。原來哥哥有着奇怪的癖好，就是喜歡充當「牙醫」替妹妹「洗牙」，即使妹妹有多不願意，哥哥亦堅持洗到滿意才停下來。結果妹妹每次「被洗牙」時，都被麻煩哥哥糾纏到發出低吼聲，好像快要發火咬對方般。不少網民笑稱妹妹可愛的形象猶如「千年道行一朝喪」，但亦有人苦口婆心勸哥哥：「千萬不要得罪女人啊！」。

爆笑柴犬兄妹BonBon及Yumi居於台灣，BonBon已2歲3個月大，而Yumi則是2歲2個月大，兩兄妹亦非常健康又可愛。（fb專頁「柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌」授權圖片）

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這對爆笑柴犬兄妹BonBon及Yumi居於台灣，牠們先後被同一主人領養，主人以「兄妹」呼喚，BonBon現時2歲3個月大，Yumi則2歲2個月大，兩兄妹非常健康又可愛。雖然並非真正親生兄妹，不過牠們的感情亦很深厚， BonBon對妹妹照顧有加，最爆笑莫過於主人發現牠有特殊癖好，不時充當牙醫為Yumi「洗牙」，用舌頭狂舔對方嘴邊及內側的牙，堅持至滿意為止，顯然對Yumi的牙齒有種莫名的執著。

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但Yumi看來不太享受，每次「被洗牙」時都露出嬲爆樣子，一直生氣得露出尖牙，甚至發出「嗚嗚」的低吼聲，連主人亦笑稱：「Yumi已經氣到不顧形象的露齒警告，BonBon醫生依舊不管客人不爽堅持洗牙。」主人更解讀Yumi心聲：「Yumi表示，我已經氣到想把這位先生過肩摔了，可能隨時爆發。」

主人每次見到兩兄妹如此趣怪的行徑就會拍片分享至facebook專頁，大批網民留言笑稱牠們的交流果然非常人能理解，「大哥真的在幫忙嗎」、「我對洗牙的標準有新的定義了」、「Yumi生氣得很可愛」、「哥哥是在挑釁妹妹咬嗎」。

（fb專頁「柴犬BonBon和Yumi蠢呆萌日誌」）