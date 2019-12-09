曾與BTS合作　美新晉饒舌歌手Juice WRLD吐血猝死　終年僅21歲

曾與韓國男子組合BTS防彈少年團合作的美國饒舌歌手Juice WRLD，周日（8日）猝死，終年21歲；據稱，當時身在機場的Juice WRLD突然抽搐，嘴角滲血，送院後證實不治。Juice WRLD突傳死訊震驚樂迷，且一度成為內地社交網微博熱搜的最熱門搜尋。

美國娛樂網站《TMZ》率先報道，上周一（2日）才度過21歲生日的Juice WRLD於周日（8日）猝死；報道引述目擊者稱，Juice WRLD當日上午從加州飛抵芝加哥中途機場（Midway Airport）時，步行期間突然抽搐，當救護員趕到，Juice WRLD已口吐鮮血，但仍然有知覺，可惜送院不久即證實不治，死因有待調查。芝加哥當局事後證實，Juice WRLD當日是離開私人飛機後，在機場遇上「緊急醫療事故」（medical emergency），詎料送院後證實死亡。

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2018年憑《Lucid Dreams》火速竄紅

本名Jurad Anthony Higgins的Juice WRLD在2018年憑《Lucid Dreams》和《All Girls are the Same》火速竄紅，並於同年推出首張個人專輯《Goodbye & Good Riddance》，Juice WRLD曾被潮流網站Hypebeast評為新一代具潛力的饒舌歌手；今年初，Juice WRLD推出第二張專輯《Death Race for Love》，成功在今年3月首次登上音樂雜誌《Billboard》200大排行榜，事業可謂如日方中。

Juice WRLD過往曾與多名當紅歌手合作，當中包括Nicki Minaj和Ellie Goulding，又與防彈少年團一同製作《All Night》。Juice WRLD的死訊在Twitter、facebook和微博等社交網瘋傳，不少樂迷對於他的離世都不勝唏噓。