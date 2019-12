曾與BTS合作　美新晉饒舌歌手Juice WRLD吐血猝死　終年僅21歲

曾與韓國男子組合BTS防彈少年團合作的美國饒舌歌手Juice WRLD,周日(8日)猝死,終年21歲;據稱,當時身在機場的Juice WRLD突然抽搐,嘴角滲血,送院後證實不治。Juice WRLD突傳死訊震驚樂迷,且一度成為內地社交網微博熱搜的最熱門搜尋。

美國娛樂網站《TMZ》率先報道,上周一(2日)才度過21歲生日的Juice WRLD於周日(8日)猝死;報道引述目擊者稱,Juice WRLD當日上午從加州飛抵芝加哥中途機場(Midway Airport)時,步行期間突然抽搐,當救護員趕到,Juice WRLD已口吐鮮血,但仍然有知覺,可惜送院不久即證實不治,死因有待調查。芝加哥當局事後證實,Juice WRLD當日是離開私人飛機後,在機場遇上「緊急醫療事故」(medical emergency),詎料送院後證實死亡。

2018年憑《Lucid Dreams》火速竄紅

本名Jurad Anthony Higgins的Juice WRLD在2018年憑《Lucid Dreams》和《All Girls are the Same》火速竄紅,並於同年推出首張個人專輯《Goodbye & Good Riddance》,Juice WRLD曾被潮流網站Hypebeast評為新一代具潛力的饒舌歌手;今年初,Juice WRLD推出第二張專輯《Death Race for Love》,成功在今年3月首次登上音樂雜誌《Billboard》200大排行榜,事業可謂如日方中。

Juice WRLD過往曾與多名當紅歌手合作,當中包括Nicki Minaj和Ellie Goulding,又與防彈少年團一同製作《All Night》。Juice WRLD的死訊在Twitter、facebook和微博等社交網瘋傳,不少樂迷對於他的離世都不勝唏噓。