9歲神童最年輕大學畢業生夢碎　父母憤然退學：讓他直接讀博士

快將10歲的比利時神童西蒙斯（Laurent Simons），因為就讀的荷蘭埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）拒絕應其父母要求，讓他在生日前畢業，結果父母索性讓他退學以示不滿。

西蒙斯的智商高達145，被外界視為下一個愛因斯坦。他原本就讀世界百強名校之一的埃因霍溫理工大學電子工程學系，父母希望他用10月個時間完成3年的課程，趕及於本月26日生日前畢業，成為首位未滿10歲的大學畢業生；不過，校方指西蒙斯仍有多個考試未完成，難以遂其父母心願，同時反建議讓西蒙斯在明年中畢業，惟遭到拒絕；西蒙斯父母即時替兒子辦理退學手續，並安排他直接往美國一所大學攻讀博士。

西蒙斯​暗諷校方是「大話精」

西蒙斯的父親亞歷山大（Alexander Simons）接受荷蘭傳媒訪問時承認，校方曾批評他一心讓兒子出風頭，還提醒他在備受傳媒關注下，這只會對西蒙斯造成壓力，長此下去，西蒙斯恐怕要檢查精神狀態。亞歷山大不同意校方的說法，認為西蒙斯天賦異稟，正如一個足球技術精湛的小孩，獲傳媒關注是好事，且理應覺得自豪。

西蒙斯在社交網Instagram上載了校方上月通知預定12月畢業的電郵截圖，旁邊還寫著英文順口溜「Liar! Liar! Pants on fire! (騙子！騙子！褲子著火了！)」似乎是在暗諷校方是「大話精」。

校方發表聲明回應，強調讓西蒙斯在10歲生日前畢業是不可行的，因為西蒙斯的「洞察力、創造力和批判思考能力」仍須培養，趕著畢業只會損害他的學業發展。校方形容西蒙斯具有「前所未有的天賦」，但重申不應給予這個9歲學生太大壓力。目前最年輕大學畢業生是美國神童科爾尼（Michael Kearney），他於1994年以10歲零4個月之齡取得學位。