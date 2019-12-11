女友一掌輕輕打肚　27歲男呼吸困難兼劇痛　 內臟移位需急做手術

正所謂「寧得罪小人莫得罪女人」，女友輕輕一掌都差點鬧出人命！內地一位27歲男子日前跟女友嬉鬧玩笑，其間女友輕輕地一巴掌打落其腹部，他隨即出現劇痛、呼吸困難及胸悶胸痛等，需緊急送院，經醫生檢查後確診他患有罕見的「先天性橫膈疝氣」，內臟出現移位情況，必須立即做手術保命。

經醫生檢查後確診麥男患有罕見的「先天性橫膈疝氣」，內臟出現移位情況。（廣州日報圖片）

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內地傳媒報導，27歲麥姓男子是一名客運司機，到廣州工作5年多，前陣子跟相戀2年的女友嬉笑打鬧時，對方輕輕地一巴掌打到其腹部，他隨後腹部開始劇痛、呼吸不暢、胸悶胸痛等，被緊急送往白雲區中醫醫院。

醫生進行一系列檢查後，發現其胸部有腸鳴音，綜合腹部疼痛的症狀及麥先生胸部X線檢查結果，最後確診為罕見的「先天性橫膈疝氣」，主因是橫隔膜先天發育缺損，導致胃、小腸等內臟進入胸腔，患者會出現腹脹、腹痛、胸悶或呼吸困難等症狀，若不及時治療，可能出現腸胃壞死、穿孔，並導致嚴重胸腔感染，危及生命。

醫生隨即替麥男進行腹腔鏡下膈疝修復手術，幸手術過程順利，「跑到胸腔」的內臟移回原位，也縫合了缺損的隔肌，而術後康復狀況也相當良好。

（廣州日報）