老撾小兄弟見女神DJ Soda　阿哥太怕醜　細佬攬到實一個手勢示愛

有「亞洲最性感女DJ」之稱的韓國人氣美女DJ Soda經常出訪多地開騷，她上周到東南亞國家老撾的夜店打碟，空閒時參觀當地佛寺和見見粉絲。最近一段老撾小兄弟見到DJ Soda本人的影片被瘋傳，其中一名男童非常怕醜，不敢走近偶像或有太多互動，但疑似是他弟弟的男孩則「求抱」成功，更擺出手勢與女神合照，令不少網民甚為妒忌。

DJ Soda上周到東南亞國家老撾的夜店打碟。（DJ SODA fb圖片）

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DJ Soda上周三（4日）在facebook分享影片，短短一周已有100萬人次觀看。影片中，先有一名看似年紀稍大的紅衣男孩害羞地向DJ Soda揮手打招呼，旁邊的人起哄着他上前，但他一直搖頭拒絕，只是雙手合十和點頭，DJ Soda則報以微笑回應。

其後鏡頭一轉，另一個身穿黃色上衣的男孩出現，他二話不說便走上前與女神攬攬，先露出含羞的微笑，最後成功抱抱就自信地擺出我愛你（ILY）手勢， DJ Soda也大讚這對小粉絲太可愛。

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難得與DJ女神互動，其他網民紛紛留言指成功抱抱的細佬是「人生勝利組」，開玩笑說「放開個女仔」，甚至有人留意到小男孩在擁抱時的「手部動作」，「那小子的手真識擺」、「想成為那孩子」、「手仲要放屁股」、「隻手仲要喺大髀掃幾下」。

（facebook）