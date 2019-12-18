【抑鬱症】韓國藝人自殺潮引關注　隨便講「看開點」可能仲累事？

編按：抑鬱症看似人人都有，但嚴重性真的不容忽視。且看下文作者分享。

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近日，在短短60天的時間裹，韓國已經有三名知名藝人通過自殺結束了自己的生命，其中包括二代女團的f(x)崔雪莉和Kara具荷拉，以及男演員車仁河。三人身前都患有抑鬱症，韓國娛樂圈的悲劇頻頻發生，讓人越來越關注抑鬱症的嚴重性。

在短短60天的時間裹，韓國已經有三名知名藝人通過自殺結束了自己的生命，其中包括二代女團的f(x)崔雪莉和Kara具荷拉，以及男演員車仁河。（資料圖片）

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抑鬱與創作力之間，似乎有着一種撲朔迷離的關係。歷史上，許多著名的藝術家、創作者、哲學家甚至是政治家，都尾隨着「抑鬱」兩字。例如著名畫家和畢加索，哲學家蘇格拉底，英國首相邱吉爾等人，他們都有一種孤獨、憂傷的氣質。韓國藝人自殺案其實一直都有發生，但近些年引起最大震驚的，非金鐘鉉自殺一案莫屬。

抑鬱與創作力之間，似乎有着一種撲朔迷離的關係。（《Shinin'》專輯照片）

2017年12月18日，韓國人氣偶像團體SHINee成員金鐘鉉被發現在公寓燒炭自殺。金鐘鉉，年僅27歲，是韓國一個非常有才華的音樂創作家，不僅能唱能跳，他所創作的歌曲更每首都是經典。但他後期創作的歌曲裡經常提及關於煩憂、孤獨的心情，卻沒有人發覺那時的他心靈已經開始生病了。他在遺書中提到他飽受抑鬱症所折磨，覺得沒有人想要了解真實的他，加上覺得自己隨着年紀的增長而不能創作出更好的音樂，於是陷入了抑鬱的魔掌之中，無法自拔，最終選擇了結束生命。

他在遺書中提到他飽受抑鬱症所折磨，覺得沒有人想要了解真實的他，加上覺得自己隨着年紀的增長而不能創作出更好的音樂，於是陷入了抑鬱的魔掌之中，無法自拔，最終選擇了結束生命。（Facebook@SMTown）

許多人疑惑，一個平日活潑亂跳，細心體貼的大男孩，事發前幾天才剛結束演唱會，怎麼會突然因為抑鬱症而自殺呢？原因很簡單，就是身邊的人都缺乏正真的理解，金鐘鉉自殺前曾有求助於心理醫生卻未得到幫助。他在遺書裹寫道：「讓我自己找生病的原因，難道醫生你是想聽我說都是我的錯，都怪我自己嗎？不，我沒有做錯任何事。可是醫生還是讓我從自己的性格找原因，看到這樣的醫生，我覺得現在做個醫生還真是輕鬆。」這位心理醫生建議的「從自己身上找原因」，與「多運動」、「多曬曬太陽」這些敷衍的說話有何區別。

「讓我自己找生病的原因，難道醫生你是想聽我說都是我的錯，都怪我自己嗎？不，我沒有做錯任何事。可是醫生還是讓我從自己的性格找原因，看到這樣的醫生，我覺得現在做個醫生還真是輕鬆。」（《Lonely》MV劇照）

「抑鬱症」其實早已成為了現今的都市病，幾乎每個人都有，只不過是顯性與隱性，重度與輕度的區別。但就是因為大家都覺得這是一種普遍性的心理疾病，而忽視其嚴重性，並無留意及關心周邊人的情況。

生活與情感是直接影響到人心理健康的要素，在現今各個已發展中國家中，雖然人們的物質生活比過往有了極大的改善，但精神健康卻被遠遠拋在腦後，被徹底的忽視了。香港人口密集，生活節奏快，生活壓力亦重如泰山，無論是學生還是成人都可能需要社工的幫助。但香港的社工人數一直在下滑，現有社工人數不足以應付全港的需求量。以駐校社工為例，一個駐校社工一周駐校4天，需長期跟進的學生個案達70至80個，全校大約1000多個學生，根本無法應付得來。即使勉強再跟進多幾個個案，社工會無法深切地去了解對方的情況及心理狀況，提供適當地輔導，反而會出現金鐘鉉的情況，被敷衍了事，讓患者覺得無人能理解自己，然後加重抑鬱病情，走上不歸路。香港政府總是遇到問題就撥發津貼，難道金錢能夠解決問題嗎？早幾年財政預算案增設學習支援津貼，為學校提供一對一輔導以預防學生自殺，每年涉及3500萬港元經常性開支，但多了金錢不等於多了人手，依舊是無法改變人手不足的問題。倒不如把錢留在培訓人手方面更實際。

社會繁榮換來的代價，便是不健康，人們心靈的不健康，便是社會的不健康。（Sasha Freemind/unsplash）

社會繁榮換來的代價，便是不健康，人們心靈的不健康，便是社會的不健康。

抑鬱症比我們想像中要更加痛苦，抑鬱症是折磨靈魂的魔鬼。人的低落總有原因，不要認為是理所當然，嘗試站在對方的角度去安撫對方，一句簡單的「我明白」，意義非同小可，若非真的理解對方，便不要輕易說出此話，或者輕易的開解對方。每人少一點埋怨，多一份善心，或許，這個抑鬱社會會更加健康。

人的低落總有原因，不要認為是理所當然，嘗試站在對方的角度去安撫對方，一句簡單的「我明白」，意義非同小可，若非真的理解對方，便不要輕易說出此話，或者輕易的開解對方。（Rémi Walle/unsplash）

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【社會病】抑鬱的可怕不容忽視」​】

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