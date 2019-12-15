【騎呢零食】乾吃奶味棒超受內地學生歡迎　食法似吸毒惹家長爭議

零食一向少食多滋味，但內地濟南近日有款名為「乾吃奶味棒」超受學生歡迎，而賣點在於它的食法。原來這些奶味粉需要倒在紙上或其他器皿內，並用飲管吸食，猶如吸毒一樣非常怪異。有小朋友吃後更模仿吸毒後的亢奮狀態，結果被家長發現即惹來爭議，認為會教壞小朋友，甚至會教唆吸毒，相關部門收到投訴後正進行調查。

內地濟南近日有款名為「乾吃奶味棒」超受學生歡迎，而賣點在於它的奇怪食法。（淘寶網圖片）

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該款名為「乾吃奶味棒」或「多味棒」的零食本來以枝裝形式發售，每枝內有粉狀的奶味糖或糖粉，於淘寶網上有不同袋裝出售，例如小包8條、大包70條，甚至可1盒30小包或1箱20盒等大量訂購。而小包的價錢僅售0.5元人民幣（約0.55港元），即使購買1盒亦只需26.8元人民幣（約30港元），成為內地學生近期最受歡迎又便宜的零食。

不少中小學生亦把其稱為「K粉」或「吸吸樂」，皆因奶味粉與「白粉」相似，加上整個食法猶如吸毒一樣，不過吃起來與一般糖果無太大差別。（網上圖片）

有居於濟南的家長透露，奶味棒現時變成學生之間無人不歡的零食，大家最著迷的其實在於其食法。由於直接倒進口中時，管口會因奶味粉沾上口水而變得難以吸食，故學生一般會把奶味粉倒在紙上或其他器皿內，然後口含飲管吸食。

不少中小學生會把奶味粉稱為「K粉」或「吸吸樂」，皆因奶味粉與「白粉」相似，整個食法猶如吸毒一樣；雖然吃起來與一般糖果無太大差別，但因為有學生吃後模仿吸毒者變亢奮的狀態，引來不少家長爭議及反對。

亦有小學生家長稱，有次發現自己的兒子趴在桌上用飲管吸奶味粉，整個畫面就像電影中癮君子吸毒的場景，嚇得她馬上把奶味棒收起來，擔心對小朋友造成不良影響。

今次奶味棒熱潮再起，有家長更向濟南市市中區市場監督管理局投訴，並指得悉官方將安排員工到該地核實調查，將持續關注事件發展。其實早前內地亦曾流行類似零食，例如「魔煙爽」、「針管糖」等，因食法與吸毒非常相似，結果被國務院食品安全局、教育部、以及食藥監總局聯合調查，其後這些產品亦在全國零售商銷聲匿跡。

（齊魯晚報、淘寶網）