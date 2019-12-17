【米芝蓮2020】網民超怕愛店上榜：勁過死亡筆記　一個建議好鬼正

2020年最新版本的《米芝蓮指南》今日公布，網民由早年期待漸變成驚恐，最怕愛店不小心上榜，引來人流要排隊也算，最可怕是食店舖位業主必加租，隨時執笠收場無得食，令人惋嘆「米芝蓮仲勁過死亡筆記！」有人指米芝蓮可說是食店質量驗證，建議政府索性在各區建熟食街市，只准上過榜食肆競投，平租下讓市民享受價格合理的美食，「咁先係有利民生！」。

米芝蓮的加持，雖是質量的加持，但也被網民及食肆視為死亡之吻。 （資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

呢幾間食肆，去年上榜今年已結業！

+ 3 + 2

說米芝蓮對食肆而言是「死亡之吻」其實絕不誇張，據過去經驗，除非自置舖位，否則上榜者極易變成「短命店」。

以2019年公布的名單為例，最少8間被米芝蓮加持過的食肆，一年過去現在已相繼結業，包括開業18年的灣仔「莎巴馬來西亞餐廳」、30年上海菜老字號「雪園飯店」、新派車仔麵檔「蜜斗」或是甜品小食店「I Love You Dessert Bar」等，可見無論是車胎人美食推介的小店，或是奪星食店都一樣躲不過！

網民都慨嘆早年對米芝蓮的期待，一出名單即翻查並前往試食，到現在只感害怕，同樣急急腳查看上榜名單，但只是怕自己喜歡的食店會上榜，既怕人多要排隊又可能質素下降，最怕更是被加租結業收場無得食，苦笑稱「真的勁過死亡筆記」，一上即死。

有人認為不少米芝蓮食肆都死於加租，大膽建議政府應在各區選合適位置，設立大型熟食市場，以平租招攬曾上榜食肆加入，將美食集中亦可變成區內景點，推動消費一舉多得，「這才是有利民生！」。