屯公大媽團護老院唱《小蘋果》　成員YouTube粉絲3萬玩介紹公路？

屯門公園賣唱大媽的勁歌表演噪音擾民近10年，早前風靡一時的台柱「娜娜」又再重出江湖扭腰熱舞曬紋身，有求就有供，有網民更發現出現新晉大媽組合「七星女」登場，她們猶同韓國女子團體般，身穿紅衣短裙殺入護老院大跳韓國女團歌曲𠱁老友記。原來「七星女」的其中一名成員喻米英，不單是屯門公園及中環碼頭常駐歌手，平日更會用心經營YouTube頻道，變身網紅的她單是一條屯門公路都拍片介紹，難怪擁有逾3萬名粉絲追捧，過去一個月其精彩片段總點擊更衝過千萬，十分驚人。

早前有網民發現新晉大媽團體「七星女」到老人院義演，更向老友記大派生果。（YouTube「 拍拍拍」影片截圖）

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繼屯門公園台柱「娜娜」、「屯門三公主」─「妙妙」、「婷婷」及「芯儀」被發現重出江湖擺檔賣唱後，有網民早前再發現新晉大媽團體「七星女」崛起，除了於屯門公園表演逗利市外，更踩入老人院「義演」，穿上一致的紅色上衣黑短裙，又唱又跳韓國女團T-ARA的歌曲《小蘋果》取悅老友記，唱完更拿着幾袋小蘋果派給老人家，𠱁得他們笑到「見牙唔見眼」。

自稱「唱游歌手」的喻米英以真名開設YouTube頻道，訂閱人數更超過3萬，可謂大媽界網紅。（YouTube「 唱游歌手喻米英」影片截圖）

除了經常在屯門公園或中環碼頭跳唱逗利市外，有網民發現「七星女」成員之一的喻米英另一身分竟是YouTuber！自稱「唱游歌手」的她以真名開設YouTube頻道，於自我介紹一欄寫上「爱好音乐旅游，一边旅游一边传播音乐」，不時上載表演片段或做直播，訂閱人數更超過3萬，可謂大媽界網紅。

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資料更顯示過去一個月內，喻米英的短片最高合共曾有過百萬點擊，難怪她每日均勤力上載影片，有時更會一日多片，非常多產。最令人驚喜的是，喻米英不只上載歌舞表演片段娛樂粉絲，更會效法其他YouTuber拍攝生活短片如澳門旅遊Vlog及香港好去處等。

上月她就上載了一條介紹屯門公路的短片，於行經屯門公路的巴士上詳細介紹公路的歷史，又親自到轉車站推介沿途的海景風光，最後不少得的就是自拍大派福利及呼籲訂閱，獲粉絲大讚「很有意思，而且具有閒情逸緻」、「謝謝妳的好介紹！给我們增廣見聞！」。

點擊回顧「娜娜」及「屯門三公主」復出盛況

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