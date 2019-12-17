「成功」調轉係「加油」　屈臣氏蒸餾水包裝另有意思？　真相係…

網上今日廣傳屈臣氏的水樽照片，樽上的「成功」字眼調轉看是「加油」，並有小字明言是為學生打氣，被聯想到近月社會爭議，引來網民熱論。其實有關的樽身設計是2018年5月屈臣氏因應DSE推出，當時是想為應屆考生們打打氣，而非近日出品，為免誤會，屈臣氏今日(17日)亦特別在facebook專頁澄清。

網上突然瘋傳屈臣氏蒸餾水樽雙向字設計，引來網民關注。（網頁截圖）

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今日facebook瘋傳屈臣氏蒸餾水樽的照片，更特別點出當中的「成功」字眼，調轉看會變成「加油」，而小字中亦稱有關雙向字是為香港學生打氣，引來網民各自聯想。

不過原來只是誤會一場，有關樽身設計並非新事，而是網民把去年的設計當新事翻炒，當時的雙向字樽身還有另外一款，寫有「夢想」和「前進」。

有見群情洶湧， 屈臣氏官方fb亦即時發帖澄清，指留意到社交平台上流傳屈臣氏蒸餾水於2018年中5月推出，為香港公開考試DSE應屆考生打氣的宣傳圖片及資料。屈臣氏重申有關樽身設計屬2018年一次性限量設計版，並指有關設計丶圖片及宣傳資料只屬該年的宣傳活動，活動亦已於今年3月結束。

野村一晟本是一名老師，但因其神級雙向圖而在國際聞名。（野村一晟網站圖片）

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野村一晟早前設計「香港─和平」雙向字，為香港人打氣。（資料圖片）

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翻查資料，有關的雙向字設計出自日本高中美術科教師、字體設計師野村一晟之手，他的「雙向圖」作品早被網民視為神作，因應香港近月連串示威，他早前也特別設計了「香港 - 和平」雙向字為港人打氣，將「香港」倒轉看，白色字體就會變成「和平」，令不少香港網民大為感動。