逼使5分鐘辦完「大事」　斜馬桶增工作效率　上班族嘆小確幸不保

上班族會利用上廁所的時間稍事休息，「坐馬桶」成為另類小確幸，但英國有公司發明了一個「瀡」馬桶，用家坐在以13度的角度向前傾斜的坐廁上，雙腿必須持續用力，否則就會逐漸「瀡」下去，逼使要5分鐘內完成「大事」。

英國初創公司Standard Toilet（標準廁所）設計出與公司同名的坐廁，設計師吉爾（Mahabir Gill）的靈感來自當年任職工程師時，發現很多人「發功」期間睡著，加上留意到公廁經常大排長龍，於是想到坐廁不再以水平設計，而是以13度的角度向前傾斜，令用家如廁時小腿必須持續用力，動作有如深蹲，加快如廁過程。

開發商希望「標準廁所」推展至辦公室，因為馬桶的獨特設計雖然對使用者而言不太方便，但卻有助盡快完事，間接提升員工的工作效率；除了增加工作效率，吉爾還認為「標準廁所」能讓使用者配合小腿肌肉「發功」，舒緩肌肉骨骼疾病（musculoskeletan disorders）。

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「真的拉肚子的人怎麼辦？」

「標準廁所」售價由150鎊至500鎊（約1,530港元至5,110港元），據稱英國的地方議會和油站均表示有興趣，就連英國廁所協會（British Toilet Association）都對設計讚好。

健康安全網Protecting.co.uk今年7月曾對全英8個城市進行調查，倫敦辦公室平均每名員工待在廁所的時間是28分35秒，相等於每名員工每周「沖走」了兩個半小時。另有醫學研究指出，使用傳統馬桶的坐姿或會引致痔瘡發作，甚至削弱骨盆肌肉活動能力。

然而，不少網民卻不領情，紛紛留言批評「如果這就是企業想出來提升工作效率的方式，那相信是完全搞錯方向了」、「真的拉肚子的人怎麼辦」、「倒不如全改為蹲式馬桶」、「如廁時自備一個可調高13度的坐墊，看誰怕誰」。