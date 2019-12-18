愛貓紅娘造就網戀　一張曬貓照吸美女注意　英男飛6348公里約會她

做貓奴閒時可以吸貓治癒一下，原來更有機會幫你找到另一半。英國一名28歲男子在愛貓群組，分享一張與貓咪的合照，吸引25歲的美國女子留言稱讚，兩人開始聊天，更不自覺地墮入愛河，雖然兩人相距一個大西洋，但無阻感情迅速發展，男方為了和女方見面更飛越4000英哩（約6438公里），來到美國找她約會。兩人目前處於約會和交往之間，這段戀情亦受到關注，更獲英國媒體報道，網民紛紛留言鼓勵他們「在一起」。

亞當在網上群組分享一張與貓咪的合照，吸引25歲的安娜留言稱讚，最後還發展成一段網戀。（fb「Anna Hosey」圖片）

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來自美國的28歲平面設計畢業生亞當（Adam Lawrence），與造型師安娜（ Anna Hosey）本來互不相識，但同是facebook群組「這是隻笨貓」（This Cat Is Chonky）成員。有天亞當在群組內分享愛貓的生活照，引起安娜的注意，因而讚好照片並留言，「因為他和他的貓貓都很可愛，我決定要在底下留言」。

亞當看到安娜的留言後，隨即傳私訊給她，並愈聊愈起勁，發現大家有很多相似的喜好，包括聽音樂的口味。其後一個月，他們維持每日視像及電話聯絡，非常黐纏。最近亞當飛越4000英哩由英國來到美國跟她約會，兩人一見如故，完全沒有尷尬，其愛貓亦跟亞當馬上合得來，「基頓（貓）通常不會馬上親近人的，但這次不一樣。他們在一起的畫面超可愛」。

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安娜坦言目前還在摸索兩人的關係，還處於約會和交往之間的情況，她亦決定來年2月會飛到英國探訪這個「可愛大男孩」，到時再看看發展如何。

（每日郵報）