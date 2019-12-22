滿身跳蚤周身傷　流浪金毛犬半夜擅闖民宅嚇親男主播　結局超有愛

流浪動物被收養的暖心故事永不嫌多！美國費城一名體育節目男主播，上周六（14日）就有個奇妙相遇，他當天凌晨睡醒，驚覺一隻受傷瘦弱的金毛尋回犬竟「擅闖民居」，出現在其客廳內。主播雖感驚訝，但沒有驅趕這頭不速之客，反而帶牠去看獸醫，然後決定收養成為家中一員。這段故事引來大批網民稱讚，紛紛追蹤該主播為狗狗開設的Instagram帳戶，又捐款資助狗狗的醫療費用。

美國費城一名體育主播上周六（14日）凌晨睡醒後，竟發現家中多了隻金毛尋回犬，他對狗狗照顧有加，帶牠看獸醫之餘還決定收養。（「suzynpupman」Ig圖片）

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34歲約基寧（Jack Jokinen）在費城擔任體育節目主播，他憶述上周六凌晨4時睡醒，原打算查看剛滿月女兒的睡眠狀況，未料步出睡房，便看到一隻瘦弱的金毛犬站在屋內，嚇得他立即檢查門窗有否鎖好。為解開金毛犬離奇闖入家門之謎，約基寧翻查閉路電視片段，見到在大約45分鐘前，該隻狗狗曾在門口前徘徊，其後小心翼翼地從沒有鎖好的大門步入屋內；稍後一名陌生男子見其大門半開，便好心替他們關上。

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體育主播約基寧家中已有一頭犬，現時收養了不請自來的蘇斯，對家中兩犬都愛護有加。（「suzynpupman」Ig圖片）

狗狗疑被大雨淋濕，只見他不斷顫抖和明顯恐懼，約基寧立即帶牠給獸醫做檢查，發現其身上滿是跳蚤和蝨，而且出現牙齒受損、爪有感染和腿部萎縮情況。狗狗證實未有植入晶片，年齡介乎7至9歲，約基寧最終決定讓牠成為家中新成員，取名「蘇斯」（Suzy），與家犬George齊齊生活。

約基寧不時在其Twitter分享蘇斯的情況，更為牠開設Instagram帳戶，短短一周已有近萬人追蹤。為了讓蘇斯完全康復，網上有人自發捐款資助相關費用，截至周三（18日）已籌得2.5萬美元（約19.5萬港元）。約基寧表示，多出的捐款將轉至其他慈善團體。

（華盛頓郵報）