半夜有蛇捐褲襠？孖煙囪男求救：牠動了！　消防員掀被一刻腳都震

半夜感到身有異物當然極驚嚇，如果是男人被蛇爬入褲襠，更加是嚇破膽！浙江省杭州市一名男子，昨凌晨僅穿孖煙囪褲子睡覺，報警指睡夢中感到有小蛇鑽到褲內雙腿之間的「敏感地帶」，嚇得得瑟瑟發抖。7名消防員接報趕至，當時男子還稱「牠（蛇）動了」，但消防員小心翼翼地掀開被子卻無發現，未幾便收隊離開。

杭州男子半夜睡醒，感覺有小蛇鑽到褲襠，嚇得不敢亂動，並致電消防局求救。（都市快報影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於昨（21日）凌晨2時許，杭州巿富陽區的消防指揮中心接報，有男子稱睡覺時感到一條小蛇爬到床上，甚至鑽到其褲襠內，嚇得他一身冷汗，但又不敢隨意亂動，深怕驚動到小蛇，希望當局盡快派人救援。

消防隨即派出一輛救援車和7名消防員趕至，眾人入屋見到事主躺在床上不敢動彈，遂小心翼翼地試圖掀被子，其間事主一度表示「牠（蛇）動了」，更嚇得雙腳顫抖。消防員恐「掀被驚蛇」，只好等事主放鬆下來再行動。其後消防員再次緩緩掀被，仔細查看後未有發現蛇，只能無奈地對事主說：「沒有，甚麼都沒有，不可能鑽進去的。」再經反覆檢查，在床上及屋內都沒有發現任何異樣，最後於3時離開。

如果男士半夜感到有蛇捐入褲襠，恐怕肯定被嚇破膽！（資料圖片／顏銘輝攝）

報案男子鬆一口氣，看一看自己下半身，終於坐起身戴上眼鏡，再觀察一番後才敢下床。他對事件感到十分疑惑：「難道我是在做夢？明明有一陣涼意。」但最終仍無法解釋「小蛇捐褲襠」的奇怪感覺從何而來。

（都市快報）