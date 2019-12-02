被指有外遇遭妻徒手狠揸下體　丈夫狂叫救命仍不鬆手　終痛死不治

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非洲發生一宗令人聽到已經覺得痛的命案！一名女子懷疑丈夫出軌，於是出手將他的下體緊緊「握」在手中，直至丈夫失去意識才知道自己闖了大禍。丈夫最後雖然被送院，但亦已經「痛到死」。

尼日利亞一名女子懷疑丈夫出軌，爭執期間伸手緊揸老公的下體。（《大內密探零零發》劇照）

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事件發生於尼日利亞埃多州（Edo），中年女子伊克陀（Eki Ekhator）於丈夫回家之後懷疑他出軌，兩人因而發生爭執。伊克陀在爭執期間被丈夫摑了一巴之後，便立即脫下他的褲子，緊緊「揸住」他的下體，更連睪丸都「緊握」在內。即使丈夫不斷大叫救命，伊克陀都沒有理會，直至他失去意識暈倒，伊克陀才鬆手。

丈夫不斷叫救命都沒有用，最後送院不治。（《大內密探零零發》劇照）

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昏迷的丈夫其後被送到附近一間醫院，但最終證實不治。伊克陀解釋自己會做出這樣的事，是因為受到了惡魔的驅使，當地警方現時已經着手調查事件。有不願透露名字的消息人士指，只要丈夫太晚回家，伊客陀就會與他吵架，指控他一定是有外遇。

（綜合）

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