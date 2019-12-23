Starbucks店員紙杯留生日祝福　台女未感動完就被阿哥懶幽默畫花

不少家有兄長的女生，都覺得好大哥多數是別人大哥，自家那個總愛捉弄人！台灣有女網民facebook發帖，抱怨哥哥亂畫花星巴克（Starbucks）店員在紙杯上留給自己的生日祝福，怒批大哥「自以為幽默」。網民附和齊聲批評這個哥哥太幼稚，也有人打趣說「這次別人家哥哥真的沒令我失望」。

台女昨日農曆生日，獲暖心星巴克店員在紙杯上留言祝福。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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這名台灣女生在facebook群組「爆怨公社」發文，稱日前是她的農曆生日，和家人到星巴克點了兩杯飲料，原要使用馬克杯飲用，但店員後來通知不夠杯子，其中一杯改以紙杯代替。

也許因下單時樓主曾詢問店員可否慶生，台女稱當她拿到紙杯時，驚喜地發現上面留有生日祝福，不但寫上「生日快樂」等字句，還畫了生日蛋糕和拿着禮物的熊。

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當台女還在感動之際，她哥哥突然拿走紙杯「揮筆疾書」，可憐壽星女來不及拍照留念，再拿回經哥哥加工的大作時，驚見紙杯其中一面被寫上「關我屁事」，呆萌「送禮熊」也變成怒氣沖沖的樣子。

無奈下這名生日女生只好遮掩杯子被畫花的部分，回去感謝店員，並帶紙杯回家收藏。對於店員的一番心意就這樣被哥哥糟蹋，樓主忍不住抱怨哥哥「自以為幽默」和「欠揍」，

網民大讚店員細心，稱其畫功精湛和字體優美，笑言「現在沒有一點繪畫技能都不敢去星巴克上班了」。也有網民也笑言樓主哥哥太幼稚，反問「你哥哥是未成年嗎？」

（facebook）