內地孕婦懷孕4個月「子宮是空的」　檢查後才知胎兒滑到腹腔

廣西一名懷孕4個月的41歲女子到醫院檢查，但奇怪的是醫生找不到胎兒，子宮內空空如也。孕婦轉到上級醫院檢查，才確診為「腹腔妊娠」，受精卵沒辦法滑進子宮，反流出輸卵管外並滑入腹腔，「住」了在媽媽的腹腔內，病情非常罕見，發病率只有1/15000。

41歲內地婦嚴重營養不良，繼續懷孕情況危險，甚至會危及她的生命。（微博圖片）

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內地傳媒報道，41歲的黃女是廣西崇左市人，和丈夫育有一女，但自內地容許二孩後，夫婦想再生一個，到今年9月，黃女在醫院檢查發現自己懷孕。不過，黃女事隔兩個月做超聲波檢查，發現子宮裏面根本沒有胎兒，但擴大搜查範圍又發現子宮外有一個約15周大的胎兒，地方醫院束手無策，建議她到上一級的大醫院處理。

黃女坦言，自己懷孕後一直沒及時做產檢，直至到縣醫院檢查才發現出事，12月5日，她轉到廣西壯族自治區人民醫院婦產科求醫。醫生指，地方醫院檢查時，只知道是早期懷孕，未找到胚胎在哪，約15周時，她的子宮沒發現胎兒，而宮外懷孕有95%都是長在輸卵管上。

縣醫院檢查發現，黃女的子宮內沒有胎兒。（微博圖片）

詳細檢查發現，黃女確診腹腔妊娠，而長在腹腔裏的胎兒是活胎，已經有4個月大。主任醫生趙仁峰稱，黃女情況罕見，正常情況下精子和卵子會在輸卵管受精，形成受精卵後，輸卵管的黏膜層會慢慢撥動，將受精卵推入子宮，但若輸卵管發炎，不會出現撥動的動作，受精卵自己流動，或反方向流出輸卵管外滑入肚子。

因為受精卵的植入性很強，滑到哪都會「扎根」，吸取器官營養，故此一旦胎兒「種」在重要器官上情況會很危險，一旦大出血會致命。可惜的是，黃女的胎兒從輸卵管滑入腹腔，掉入子宮和直腸之間的空隙裏，情況很危險，羊膜囊一旦破裂，甚至會危及孕婦生命。

由於黃女身體虛弱，只有66斤（約73磅），嚴重營養不良，手術難度很高，幸好做了數小時手術後終於救回黃女，在深切治療部觀察數天後，已轉回普通病房。醫生透露，黃女一家屬貧窮戶，家庭年收入只有1萬人民幣左右（約1.1萬港元），於是婦科人員發起募捐，籌了1萬多人民幣（約1.1萬港元），醫護人員再發起籌款，籌得4萬多人民幣（約4.4萬港元），基本足夠付醫療費。

趙醫生續稱，平常說的宮外孕95%都是發生在輸卵管，腹腔妊娠發病率只有約1/15000，母體死亡率為5%，胎兒存活率僅0.1%。他又提醒孕婦要注意個人衛生，患婦科炎症要盡早治療，懷孕後要按時產檢，發現問題及早處理。

（綜合）