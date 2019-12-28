顧客Primark買襪內藏人骨　英警稱不涉犯罪：或於原產地被放入

買衫通常最怕不合身或易甩色，但有英國顧客卻遇到最驚嚇的購物體驗。他去年12月從連鎖服飾店Primark買了一對襪，拆封後竟發現裏面有人骨，嚇得他立即報警。經過多月調查，警方最近表示事件「不涉及犯罪活動」，人骨可能在原產地已被放入襪內。

英國一名顧客去年12月從連鎖服飾店Primark購買一對襪，拆封發現裏面有人骨；示意圖，非涉事分店。（Primark官網圖片）

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事件緣於去年12月10日，該對襪由英國埃塞克斯郡（Essex）一間Primark分店售出，事主在今年1月2日報警，當地警方隨即展開調查，相信人骨屬手指骨一部分。消息傳開後，Primark發聲明向事主致歉，表示「該物體很大可能被某人基於未知原因放入襪中」，又提出有惡作劇的可能。

事隔近一年，警方公布調查結果，現階段認為事件不涉犯罪活動。發言人指出，「人骨有可能在原產地已被放入襪內，但目前未能確認」，又稱骨頭周邊沒有皮膚或其他組織依附，推斷不是近期事故遺留下來的證物；假如日後有進一步的消息曝光，警方才會重新審視案件。

其實早於2014年，Primark已曾被指控向中國勞改營或監獄購入囚犯生產的製品。一名北愛爾蘭女子稱其從Primark買來的褲子裏，藏有一張中國囚犯「求救」字條，稱他在監獄裏的工作是為出口生產流行服裝，寫着：「SOS！我在中國湖北一個勞改營中關押，每天被強迫勞動15個小時，吃的是豬狗不如的飯菜。」惟Primark否認指控，強調沒有證據顯示他們銷售的服裝是中國監獄或勞改營製造。

（衛報、CNN）

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