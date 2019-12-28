【勵志】月花170港元！　馬國男日日食雞蛋辣椒　一年儲夠老婆本

識女朋友難、要結婚難上加難！為了儲老婆本，有人要食足一年辣椒。現時很多情侶都因經濟問題遲遲未婚，不過馬來西亞一名男子為了與拍拖多年的女友拉埋天窗，不惜「死慳死抵」一年，經常食炒辣椒及雞蛋等平價食物，每月僅花170港元，成功儲到「老婆本」娶得美人歸。他於Twitter分享經歷即獲瘋傳，不少網民留言直指「太勵志」並送上祝福。

馬來西亞一名男子為了與拍拖多年的女友結婚，於一年內「地獄式」儲下「老婆本」。（ig「luqman.afifi」圖片）

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24歲馬來西亞男子阿飛飛（Luqman Afifi）早前於Twitter發文，指自己與女友拍拖多年，一直想與對方「拉埋天窗」，不過身為自由撰稿人的他收入並不穩定，每月靠接下撰寫公司及個人文章，以及剪接工作維持生計，平均月入只有1200令吉（約2260港元），故結婚大計遲遲未有落實。

為了早日將女友娶回家，阿飛飛決定實行一系列存錢計畫。他首先增加工作量，不再像以前按興趣選擇工作，而是來者不拒，只要有人找他就答應「接job」。然後他到銀行開了兩個新的銀行戶口，一個用作儲老婆本，另一個則用來放生活費，除了留起90令吉（約170港元）外，所有收入都會轉帳到老婆本戶口。

阿飛飛每月只用90令吉（約170港元），其餘收入都會存入銀行儲起作結婚之用。（ig「luqman.afifi」圖片）

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一不做二不休，為了在短時間內儲錢，阿飛飛更搬到合租屋，與另外8至9人同住，又放棄平日的消遣娛樂及朋友聚會。為了更慳，他減少外出用餐，開始「自煮生活」，如在家煮炒辣椒及雞蛋等菜式，全力慳得就慳，加上他不煙不酒，故一年後便成功儲蓄1.8萬令吉（約3.4萬港元）的老婆本，並於今年7月將心愛的女友娶回家。

阿飛飛說，雖然老婆本不多，只能舉辦規模較小的婚禮，但慶幸太太及岳父岳母都沒有抱怨，讓他順利實現人生的最大夢想。不少網民看過他的經歷，紛紛留言大讚「實在太勵志」、「這是真愛啊」、「這種堅持不懈值得向你致敬」。

（綜合）