台消防員騷身材拍片教防一氧化碳中毒　網民勁重播：猛男行銷有效

近年各國政府以新媒體與國民發放訊息及互動已成趨勢，不過網絡資訊眾多，要吸引到網民眼球也要多下功夫。台南市消防局早前就於facebook上載短片，教育民眾防範一氧化碳中毒，短片模仿當地的電視廣告，出動了僅穿吊帶褲上陣的猛男消防員當主角，於鏡頭前大騷肌肉兼賣萌，令網民直呼不知不覺就「重播再重播」，稱讚這種「猛男行銷」的方法很有效果。

台南市消防局早前拍攝短片，教育民眾防範一氧化碳中毒。（影片截圖）

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台南市政府消防局第六大隊早前於fb專頁上載一段短片，教導民眾防範一氧化碳威脅的方法及重要性。短片由第五救災救護大隊安檢隊隊員張福麟及國立成大醫院急診部醫生方品惠主持，兩人站於離地的消防升降台上，模仿當地一電視廣告形式拍攝。

方醫生於片中解釋一氧化碳中毒的原因及影響，呼籲民眾如出現同類情況便應及時報警求助。當她講述一氧化碳中毒時的症狀時，僅穿上消防吊帶褲，露出結實胸肌和粗壯手臂大騷身材的張福麟便配合地做出相應表情，如摸喉嚨。吐舌、摸胸口、放軟身體等，搞笑表情與一身肌肉完美呈現「反差萌」。

片中張福麟的搞笑表情與一身肌肉完美呈現「反差萌」。（影片截圖）

影片又提及預防一氧化碳中毒的方法，指出民眾要保持環境通風及使用合資格爐具，畫面一轉便見到張福麟站於草叢旁邊，濕身展示各個騷肌動作，並以台語稱「有效啦」，效果搞笑又不失教育意義。

短片僅上載約一周便獲網民注意，不少人笑言「不就是個宣導影片嘛，我也才看了一個多小時」，又指張福麟的身材令人很易分心，故會不自覺地「重播再重播」、「可以把礙眼的吊帶拿掉嗎？」。

另有網民稱讚當局以輕鬆手法傳播教育訊息非常有效，認為「猛男行銷的點子很有創意，淺顯易懂，應該很吸引婆婆媽媽注意」、「台南的婆婆媽媽很有福利，看過一定記得啦」。