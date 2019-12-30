TWICE子瑜成全球第一美有欠公允？網民分析奪冠關鍵原因

韓國女團TWICE的台籍成員周子瑜，連續5年都入選成為世界百大最美臉孔，2019年更是勇奪第一名，不過有網友在PTT上發文覺得，她並沒有正到成為世界第一，華人圈內還有不少美女，而其他網友則點出關鍵原因。

點圖看「2019全球百大美女」部份排名▼▼▼

+ 31 + 30 + 29

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

子瑜從2015年開始就入選成為世界百大最美臉孔，從一開始的第13名，到2019年躍居成為冠軍，PTT上有網友就以「周子瑜真的有正到全球第一美嗎?」為題發文，「今天有個新聞，全球百大最正，竟然是我們台灣周子瑜，可是，我一直覺的周真的沒有神正，也沒有到很特別的正，就一般韓國明星臉，看了就忘那種」，還舉出華人演藝圈中其他的女星「華人圈隨便舉例都一堆比他正的，王祖賢、劉亦菲、張柏芝、楊冪、范冰冰，這些都神正，請問評審是不是哪裡有問題呢??」。

點圖看「2019全球百大美女」前10位▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

這篇貼文立刻引發網友熱議，不少網友紛紛點出原因，「年輕阿」、「你舉得這些都阿姨了欸」、「都上年紀了啦 長江後浪推前浪」、「這個榜看看就好 一堆韓國明星」、「那榜就KPOP韓粉在刷的」、「不過子瑜在韓國人眼中算很正啦，常上首頁的程度」。

Twice的周子瑜來自台灣，今年20歲。（IG@twicetagram）

+ 29 + 28 + 27

延伸閱讀：

陳建騏 樂在把聲音和影像當生活的人生

獨／王傳一秘婚隔2年真相曝光 認對女星動心秒斷念

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】