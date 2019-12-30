被禁探班23年　台女驚喜現身裝修單位　遭爸爸敬業工作背影逼哭

各行各業都有不為人知的辛酸，行外人沒有親身經歷或者難以明白。台灣一名任職裝修師傅的爸爸因為疼愛女兒，23年來一直不讓她到工作的地方探班，早前女兒剛好聽到爸爸講電話，便打算到工場驚喜探班，順便了解其工作，沒料看到爸爸工作的情況，令她幾乎感動流淚，感慨對方多年來辛勞工作養育自己，同時對行業產生敬佩之情。

一名台女早前分享到爸爸工作地點探班的經歷，直言首次見到對方辛勞工作的樣子令她幾乎哭出來。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台女早前於facebook群組「爆怨公社」發文，本身是家中獨生女的她獲得家人萬千寵愛，爸爸自小便盡量滿足她的各種需要，「惟獨就是說什麼也不願讓我陪他去上班，連探班都不准」。23年來，任職裝修師傅的爸爸總拒絕她陪伴上班，「他總說工地很髒，女生不要去」。

早前台女在家剛好聽到爸爸與同事講電話，得知周末同事們都放假，只有爸爸獨自工作，便靈機一動打算驚喜探班。她說當日一打開單位的門，爸爸看到她便立即「碎念」一番，「我還差點被趕走」。

不過爸爸「口裏說不，身體卻很誠實」，立即急着找乾淨的位置讓台女坐下，即使她一直說沒關係，爸爸仍是拆了紙箱鋪好給她坐。首次看到爸爸工作的台女覺得很好奇，「想幫忙什麼，但我爸都說不准，我只好在旁當個好奇寶寶，對他的工具跟做法一直發問」。

台女又說，大多時間只能看到爸爸「獨自忙進忙出」，不過卻並非為了工作，「一會問我要不要喝涼的，一會問我會不會熱，我說不會，但還是搬來了電風扇」，令她不禁笑言自己的出現的確打亂了爸爸的工作進度，「不過這也是我長這麼大，第一次從旁看我爸工作呢！」

看到爸爸用心蹲在地上工作的背影，台女不禁感慨起來，指爸爸今年已60歲，繼承爺爺衣缽入行已逾40年，「如今早已是師傅中的師傅」，但直至現在還是會「細心丈量，蹲着做事，每個環節都不馬虎」，令她突然明白，「原來平時我爸的衣服是這樣辛苦才會髒的」，濃濃父愛及對專業精神令她感動得幾乎流下淚來。

她又慨嘆，不少人對裝修行業不了解，僅稱呼師傅為「工人」，「這些技術都是書上學不到的專業，哪怕只是一塊磁磚，都必須依靠長年的經驗與技術」，期望網民日後都能改稱「師傅」或「技師」以示尊重，「畢竟如果沒有他們的專業，你我也沒有如今漂亮的房子，每一滴汗，每一塊泥污，都是專業與辛苦的象徵」。

帖文獲逾3.6萬網民讚好，不少人都表示裝修師傅往往很容易被輕看，「他們不是工人，他們是專業人士」、「沒他們哪來有舒服的家」、「叫師傅一聲是對他們工作的尊重」。亦有人認為稱呼只是字眼分別，最重要還是發自內心的尊重，「其實喊什麼無所謂，有歧視的眼光就算喊技工還不是一樣歧視」、「主要是講話時的語氣及態度問題，尊重是從內心發出的，改個好聽的名稱不一定會比較好」。