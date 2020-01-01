【好人好事】外賣員見男童遇車禍緊抱半小時　延誤送單負評都唔理

外賣員通常分秒必爭，因為送得愈多單，賺錢就愈多，不過內地浙江一名外賣員日前在路上遇上小貨車撞行人車禍，眼見兩人倒臥馬路上，他寧願延誤送單都要停下來救人，還陪同年約8至9歲的小男孩差不多半小時，直至男童上救護車才離開，非常暖心。

博基拉色抱著小孩蹲在地上，安慰和照顧小孩足足半小時。（網上圖片）

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事件發生在24日平安夜，在金華武義一輛貨車失控直接撞上過馬路的行人，一名大人跟一名小男孩當場被撞飛，倒臥在馬路上。此時27歲來自四川彝族的博基拉色送外賣經過，即時停車幫忙。

警方到場時即看到暖心一幕，當時博基拉色正抱着小孩蹲在地上，不停安慰和照顧小孩。警方表示，等待救護車期間看到博基拉色的手機一直響，才知道他手上還有5、6張訂單還沒送，不過他卻留在現場，以蹲下的姿勢抱着男孩長達30分鐘，直到救護車抵達他才離去。

因為博基拉色的暖心行為，阿里巴巴天天正能量聯合封面新聞、金華晚報，授予他「天天正能量特別獎勵」，並獎賞5000元人民幣。（網上圖片）

博基拉色說，「當時我看見那個小孩子躺在地上，天正好下雨，地上有水，怕他濕了著涼，我就把他抱起來了。」幸好男孩傷勢不重，經醫生診斷後，只是輕微的挫傷和牙齒上的損傷。

不過博基拉色好心未有好報，他將小孩送上救護車後，急忙趕去送餐，但因為救人耽誤了時間，令送餐遲到。縱使他向顧客解釋「遇到個交通事故」，但客戶都是給了他差評，按照相關規定，他將被罰款30元，幸好他將事情的來龍去脈向公司解釋清楚後，獲公司撤銷處罰。

博基拉色的暖心行為傳開後，阿里巴巴天天正能量聯合封面新聞、金華晚報，授予他「天天正能量特別獎勵」，向他發放5000元人民幣獎金。博基拉色事後謙稱因自己也是2個孩子的爸，所以看到小孩上在地上哭相當心疼，才寧願耽誤送餐，堅持陪伴受傷小男孩。