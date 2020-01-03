內地賊撬開企業出糧保險箱　120萬人仔只拿27萬　原因竟然係咁…

大批現金在眼前卻沒有全部偷走，這樣的小偷應該叫笨賊還是良心賊？內地杭州市去年尾發生一宗離奇盜竊案，一家企業財務室裝有120萬人民幣的保險箱被人爆竊，但小偷卻只拿走了27萬，令公安覺得事件非常可疑。公安翻查多個閉路電視發現，犯人多次往返偷竊現場，又將一捆10萬的現金剪開拿走小部分，不明用意。公安最後成功拘捕犯人，小賊解釋稱他沒有偷光所有錢因為犯案時天人交戰，「做壞人不能太絕」。

內地男潛入企業的財務室，行蹤被閉路電視拍下。（微博影片截圖）

內地男發現夾萬內有120萬人民幣，當場嚇呆。（微博影片截圖）

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杭州一家企業準備發年尾人工，在企業4樓保險箱放了120萬元現金，被偷走27萬，小偷只拿走部分現金。杭州市公安局海昌派出所副所長談金宇認為，正常罪犯不可能留下大量現金不拿走，判斷事件可疑。他們翻查現場閉路電視紀錄，沒發現疑犯是如何進去的，後來在現場周邊仔細搜查，並在辦公室天台發現一個可疑腳印，確定疑犯應該從天台經樓梯或繩梯進入財務室，繼而掌握疑犯身份作拘捕。

34歲疑犯田某是貴州人，有兩次盜竊企業保險箱的前科，今次特意從無錫來到海寧，事前到現場踩線熟悉地形，如何進出都早有計劃。公安指疑犯非常狡猾，有意識地妨礙偵查工作，犯案時戴了帽、手套和蒙面，進入現場後不走大路繞過監控系統。

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犯人供稱，打開保險箱發現大量現金嚇呆了，他原本計劃只是拿2萬多元用，所以不敢拿太多，特意剪開了10萬元一捆的現金，第一次只敢拿走其中3萬元。他走回天台離開時，又想到自己的債務，最近被催迫還錢，便返回又再偷走2大捆及4小捆現金，共24萬元。

犯人再回到天台，內心掙扎，覺得把錢全偷走可以改變命運，第三次走回財務室，但他卻在保險箱前猶豫起來，想到「做壞人不要做得太絕」，所以三進三出只拿走了27萬人民幣，初時覺得計劃天衣無縫。目前他涉嫌盜墓罪被捕。

有網民質疑賊人只是沒想到有這麼多錢，一時之間拿不走這麼多，絕非良心賊，「估計是害怕了」。更有人想到他是個懂法律的賊，有網民稱：「數額巨大和數額特別巨大的區別」，個人盜竊公私財物價值人民幣3萬至10萬元以上，屬「數額巨大」，刑期是3至10年；個人盜竊公私財物價值人民幣3萬至10萬元以上，屬「數額特別巨大」，刑期是10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金額或沒收財產。

（綜合）