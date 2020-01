【咁都得】全屋畀火燒　美消防員現場大合照賀新年　網民怒斥離譜

消防員的責任非常重大,在危急關頭守護每個人的性命財產,所以常得到民眾的支持及尊重。不過最近位於美國底特律(Detroit)的消防隊卻引來大批網民鬧爆,事件源於他們在上月31日凌晨時份的大合照,當時該班消防員竟然在火災現場拍照,背後的屋子還在燒得火光熊熊,舉動令人咋舌。網民紛紛怒轟消防員毫不專業,漠視市民安全。

位於美國底特律(Detroit)的消防隊卻引來大批網民爭議,事件源於他們在31日凌晨時份合照,最令人咋舌的是當時該班消防員竟然在火災現場拍照,背後的屋子正燒得光火熊熊。(fb專頁「Detroit Fire Incidents Page」圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

專門發布底特律火災消息的專頁「Detroit Fire Incidents Page」在31日凌晨時份於facebook上載照片,相中可見一班消防員於火災現場合照,而他們背後的屋子正燒得火光熊熊。帖文更寫道:「隊員們在新年來張團體自拍吧!(Crews take a moment to get a selfie on New Years!)」

結果這張相遭到網民瘋傳兼鬧爆不專業,在漠視他人財產性命下顧着打卡自娛,直言離晒譜。有消防員其後解釋,當時屋內已經沒有任何人,所以才會選擇在屋前合照。

事隔第二天,當地一名記者Victor Williams於Twitter上載相片,可見屋子被燒後變成一堆頹垣敗瓦。(NewsWithVictor@Twitter圖片)

事後相片翌日已遭刪除,而專頁亦重新發帖文解釋事件,指相片本來是底特律消防員特意叫專頁管理員幫忙發布,但因為有不少人對照片反感,遂作出刪除的決定。

不過有網民亦留言批評,「我看到這張照片的第一反應就是太誇張了,你不會想看到一群急診室醫生,在他們認為『反正也救不了』的病人前拍照,這非常不專業。」但亦有網民力撐,「這完全就是一派胡言,火勢已經得到控制了,沒有對公眾有威脅,感謝這些消防員替底特律服務。」

底特律消防局專員Eric Jones表示,消防局正在着手調查,不排除給予嚴懲。他續稱,消防員合照是為了慶祝其中一位同事退休,「不過有很多種方式可以慶祝,在着火的建築物前拍照並不好選擇。」

他又強調,每一場火災的背後都是一個被摧毀的家庭,消防員應該要最了解這件事,「我們會根據事實進行調查,若是真的,我們會採取嚴格的懲罰。」

(Twitter、fb專頁「Detroit Fire Incidents Page」)