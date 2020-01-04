不丹王后懷第二胎　近照曝光無孕味　網民：難怪7歲就俘虜國王

被譽為「幸褔國度」的不丹王國，其王室浪漫愛情故事為人熟悉，有「喜馬拉雅山白馬王子」之稱現任國王凱薩爾．旺楚克撇棄一夫多妻制的傳統，只鍾情小他10歲的吉增．佩瑪，誓要讓她成為最幸褔的不丹王后。上月底國慶盛典時候宣佈王后再次懷孕，新年來到更有國王一家四口的全家褔曝光，只見正在陀第二胎的佩瑪毫無浮腫，完全看不到懷孕的痕跡，被網民大讚天生麗質，難怪她7歲時已被國王慧眼看中。

新一年不丹國王一家四口的全家褔曝光，場面溫馨。（網上圖片）

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這段至死不渝的愛情故事，源於一次野餐聚會，當時佩瑪只得7歲，但大10年的旺楚克卻被她深深吸引，更對佩瑪一句童言「我喜歡你」而認真回應，承諾她長大後仍單身的話，「我們就結婚吧！」

14年後，童言成真，他們舉了一場傳統但頗樸素的婚禮，佩瑪瞬間由平民身份轉變為最年輕的王后。結婚8年兩人育有一個小王子納姆耶爾，直至上月底國王在國慶盛典時候宣佈，王后再懷一胎，全國上下充滿喜悅。

結婚8年兩人育有一個小王子納姆耶爾，直至12月底不丹國王在國慶盛典時候宣佈，王后再懷一胎。（fb「Jetsun Pema」圖片）

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不丹王室網站發放2020年1月月曆桌布迎新年，是一張小王子納姆耶爾於國慶日拍攝的照片。（Yellow.bhu官方圖片）

新一年國王一家四口的全家褔曝光，亦是佩瑪罕見的大肚照。身穿寶藍色傳統外袍的她，和丈夫一起抱着3歲的兒子納姆耶爾，而小王子則身穿一襲傳統花紋外袍，兩手分別搭在父王和母后的肩膀上，畫面非常溫馨。全家褔還有一個亮點，就是懷孕的佩瑪完全沒有孕味和浮腫，依然美麗動人，令網民大讚果然是最美麗的不丹王后。

另外，不丹王室網站發放2020年1月月曆桌布迎新年，是一張小王子納姆耶爾於國慶日拍攝的照片，只見這位小王儲淡定站在第一代不丹國王雕像背後，甚有王者風範。

（綜合）