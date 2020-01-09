韓國男直播溫書爆紅　考警察失敗轉Sell肌肉　爆富婆邀過夜開價…

近年各類YouTuber紛紛崛起，即使是直播溫書都有不少捧場客。韓國一名欲投考警察的小鮮肉2017年馬拉松式直播溫書爆紅，俊俏長相吸引大批粉絲，溫書片動輒逾萬人觀看。惟他考警察失敗，終轉職YouTuber拍片分享日常生活，放下書本的他改在Instagram分享半裸爆肌相，顛覆其文靜書生形象造成極大反差，反而讓他在網上「二度圈粉」。

韓國YouTuber「노잼봇」（NoJambot）早年因直播溫書走紅，他後來轉型YouTuber，並在上周二（2日）上傳多張爆肌照，引起網民熱議。（「nojam_bot」IG圖片）

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韓國YouTuber「노잼봇」（NoJambot）在2017年6月上傳第一條自習溫書影片，時長105分鐘，直至2018年8月底，足足直播溫書約80次，時間最長的一次更接近12個小時。

即使NoJambot在影片中甚少與觀眾互動或看鏡頭，但他憑着眉清目秀的臉蛋、白皙皮膚和溫書時專注的神情，成功虜獲一眾女網民芳心，動輒數小時的溫書影片均有萬計的人觀看。

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NoJambot當初直播溫書是出於想投考警察，但可惜他前年表示沒有通過考試，故決心轉型YouTuber界，一度令部分粉絲質疑他失去初心。其後NoJambot繼續在YouTube上傳影片，主要為拍攝Vlog等日常生活，他亦曾多次分享健身系列的影片。

外表斯文的NoJambot原本予人花美男或文靜書生的形象，未料衣服內裏卻暗藏腹肌。他上周四（2日）在Instagram上傳多張只穿一條西裝褲的照片，大曬爆肌好身材，除了胸肌和六舊腹肌外，手臂和小腹也不見一絲贅肉，不少網民直呼：「男性賀爾蒙大爆發！」有人坦言看完照片「不能呼吸了」、「簡直靚仔到喊」，更有網民留言反問：「真的，這哥哥還有缺甚麼嗎？」

不過人紅麻煩事也隨之而來，原來NoJambot去年6月曾收到一名「中介」的短訊，對方稱有年約30歲的女性願以2000萬韓圜（約13.4萬港元），與他共度春宵一晚，惟NoJambot立即報警並在網上公開事件。

（綜合）