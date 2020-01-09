3歲童發燒打針食藥醫足20日　終被揭探熱針有問題　爸爸嬲爆投訴

發燒當然代表身體有問題，但有問題的亦可能是探熱針。內地一名3歲男童之前感染致命病菌，花數十萬元醫治半年之後終於可以轉送復康醫院。不過男童到了復康醫院之後竟然又開始發燒，再花了5萬元人民幣（約5.6萬港元）打針吃藥，最後家長卻發現兒子身體沒有問題，有問題的是探熱針。

江先生的兒子大病初癒轉到復康醫院，不過之後又發燒20天，但他發現兒子根本沒有發燒，只是探熱針有問題。（網上短片截圖）

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浙江杭州江先生的兒子於大約5個月之前肺部感染致命細菌，一直由江西到上海找醫生醫病，花了50至60萬元人民幣（約56至67萬港元），直至一個月前病情終於穩定下來。

不過江先生的兒子被轉送到復康醫院繼續療程時，他卻再次發燒，而且治療足足20天、花了5萬元人民幣（約5.6萬港元）打針吃藥。可是江先生之後發現，兒子的身體根本不熱並無大礙，質疑他沒有發燒而是量度體溫的探熱針有問題。

護士長曾經解釋事件，認為院方沒有錯，但江先生並不滿意。（網上短片截圖）

江先生指兒子原本使用的探熱針顯示體溫是攝氏39.3度，他問護士拿另一支探熱針為兒子探熱，只是5分鐘之後卻顯示體溫只是攝氏37.8度，放到另一邊腋下剛為攝氏37.7度。有見及此，江先生立即找護士理論，投訴探熱針有多達1.1度的溫差，不過對方堅持無錯，其他兒童量出來的體溫也是正在發燒。

江先生不滿意解釋，要求院方提供兒子過去的體溫紀錄，不過院方代表卻說不方便提供。院方曾經接受訪問時提到紀錄之間「可能相差一點點吧」，因為水銀探熱針與耳窩探熱機「可能相差個0.1、0.2（度）吧」，不過江先生仍然指出紀錄有問題。

負責製造探熱針的廠家就稱，他們出廠的探熱針都是合格的，出品都有嚴格把關，但如果曾經受到曝曬的確有可能影響效果。現時當地有關部門已經介入調查，將會查驗涉事的探熱針。

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