男子生吞兩條黃鱔治便秘　劇烈腹痛死忍一夜　照CT驚見這畫面

坊間常流傳許多治病偏方，但不少方法治病不成反危及性命。南京一名男子因聽信「生吞黃鱔能治便秘」的說法，竟然真的生吞了兩條活黃鱔，其後卻劇烈腹痛，他苦忍一夜後才到醫院求醫，檢查時發現其腸道穿孔，情況十分危急，做手術後仍未脫離危險期。

男子CT的畫面更令人吃驚，可見兩條黃鱔圍繞在他腹內。（網上圖片）

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誤信偏方出事的51歲男子在南京工作，由於有便秘的問題，他誤以為生吞活黃鱔能夠治療慢性便秘和前列腺炎，於1月8日中午吞了兩條黃鱔，之後開始劇烈腹痛，但因自己是外來勞工，家中沒有親友，故苦忍至翌日才到醫院求醫。

醫生解釋腸道傷口是被黃鱔咬穿，「吞進去是活的，腸道比較薄弱，一撕咬就會鑽出來」。（網上圖片）

男子赴院時已出現腸道穿孔、瀰漫性腹膜炎、感染性休克等情況，性命垂危。男子照CT的畫面更令人吃驚，可見黃鱔在其腹內的細節。江蘇省中醫院普外科副主任孫海艦指，患者「靠近下腹部的腹腔裏面，有游離的兩條很粗的黃鱔，取出來以後繼續探查，附近乙狀結腸，距離腹膜大概10cm有一個接近2cm的穿孔」。他解釋，腸道傷口是被黃鱔咬穿，「吞進去是活的，腸道比較薄弱，一撕咬就會鑽出來」。

男子接受緊急手術後，目前尚未脫離生命危險，被轉往深切治療部繼續治療。