「2020戲癮還這麼足」　楊宗緯突Po文疑轟青峰　恩怨由一首歌起？

因參加台灣歌唱比賽《超級星光大道》出道爆紅的楊宗緯，近年轉戰內地發展，日前他突然在微博發文，疑似暗諷蘇打綠成員青峰：「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。」其後又極速刪文，引起大批網民熱議，更令「楊宗緯」登微博熱搜榜首位，經網民抽絲剝繭後，發現一切恩怨竟源於一首歌。

楊宗緯近年轉戰內地，日前疑不滿青峰將歌給別人，在微博發文暗諷對方。（楊宗緯微博圖片）

楊宗緯前日在微博發文，網民抽絲剝繭後，懷疑對象是指青峰。（楊宗緯微博截圖）

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「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。2020了，戲癮還這麼足啊？」楊宗緯前日（11日）突然在微博發文，引來大批網民熱議，雖然沒有指名道姓，但有心水清的網民抽絲剝繭後，猜測其暗諷的主角是台灣組合蘇打綠成員吳青峰。

事源5年前，青峰曾寫了一首歌，當年楊宗緯曾為此錄Demo，但最終也沒有發行。直至去年，青峰把這首歌的版權賣給內地歌手劉宇寧，並於11月底發行新歌《啊默契》，當時楊宗緯即在微博轉發自己唱的Demo版本，寫道「心境不同，視界不同」，似乎暗指劉宇寧唱不出歌曲味道，引起雙方粉絲護主罵戰。

青峰事後也忍不住發文澄清，指自己5年前寫好該歌曲後，從未授權給任何人，也一直沒有發行過，至劉宇寧向他邀歌後，他便決定將《啊默契》授權給他唱。

青峰曾發文指作品被「無端的侵佔」，稱不明一首沒有發表的歌，「竟然會在沒有版權的情況下，被其他歌手擅自發表」。（青峰微博圖片）

上周五（10日）青峰再在微博重提楊宗緯事件，直指不明白一首沒有發表的歌，「竟然會在沒有版權的情況下，被其他歌手擅自發表」，無奈稱這是「無端的侵佔」，亦不滿對方以「意見不同」、「選擇不同」、「對方不討好我」為由，選擇做出傷害別人的事。

因時機敏感，有網民估計楊宗緯的寸爆微博是在回應青峰，雖然事後楊宗緯極速刪文，再發文強調「支持變性人！支持女權！支持同志平權！」，但難免讓人感到「此地無銀」，惹來不少網民狠批楊宗緯不尊重他人，「我還不知道原來楊宗緯是這種人，好噁心」、「人不紅是有原因的」，又紛紛表示心痛青峰。

（微博）