美國男釣得350磅巨型石斑　專家估計已有50歲　為最老紀錄

釣大魚是不少漁民和釣魚愛好者的夢想，日前美國一名漁夫就成功在佛羅里達州釣到一條重達350磅（約158.7公斤）巨型石斑魚，全長比一個成年人還要高，專家估計這條魚已有50歲。

博伊爾和一群朋友於去年12月29日，在佛州西南部對開600英尺（183米）深的水域捕獲巨大的淺黑下美鮨。（Jason Boyll fb圖片）

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這條巨大的淺黑下美鮨（Warsaw grouper）是由博伊爾（Jason Boyll）和一群朋友於去年12月29日，在佛州西南部對開600英尺（183米）深的水域捕獲。博伊爾之後在facebook寫道「這結束2019年的方式！淺黑下美鮨絕對是野獸。為迎接2020年緊張氣氛和美好時光歡呼。」

海洋生物研究所FWC（Fish and Wildlife Research Institute）表示，該魚重達350磅，估計這條魚的年齡為50歲，是研究所現有最古老的樣品。研究所指，這個樣本對研究魚的耳石，即魚類耳內的碳酸鈣結晶組織非常重要，「因為從大型和較老的魚中採集的樣本很少」。

這條巨型石斑魚重達350磅（約158.7公斤）。（Jason Boyll fb圖片）

研究所指，淺黑下美鮨是唯一擁有10支背鰭的石斑種類，主要在墨西哥灣被發現。淺黑下美鮨一般生活在180至1700英尺（54至518米）深度的水域，但在碼頭和淺水礁石周圍偶爾也可以看到淺黑下美鮨的幼魚。

根據美國國家海洋和大氣科學管理局的資料，淺黑下美鮨已於1997年被列入「關注物種」；國際自然保護聯盟目前則將淺黑下美鮨視為「極度瀕危」物種。現時有紀錄最重被釣到的淺黑下美鮨，是在1985年12月在佛羅里達州墨西哥灣附近捕獲的淺黑下美鮨，達436磅（197公斤）。

（綜合）