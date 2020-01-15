Amazon網購中伏驚見沾糞便二手尿片　媽媽崩潰：危害女兒健康

網購中伏時有發生，但如果收到「二手尿片」確實會超級崩潰。美國一位媽媽日前在亞馬遜網站（Amazon）訂購兩箱紙尿片，詎料開箱一刻驚見內藏使用過的尿片，更沾有啡色大小二便，非常噁心。她隨即向網站投訴，並聯絡美國疾病控制及預防中心，認為二手尿片上的糞便和尿迹或會危害家人健康。她在facebook發文交代事件，網民看完都表示極度驚訝，「媽媽的惡夢」。

網民在亞馬遜網站（Amazon）訂購兩箱紙尿片，詎料開箱一刻驚見內藏使用過的尿片，更沾有啡色大小二便，非常噁心。（fb「Nassly Sales」圖片）

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住在美國新澤西州的媽媽Nassly Sales，日前從亞馬遜網站的貨倉部，以禮品卡訂購兩箱紙尿片，貨倉部商品主要是開啟過或退貨商品，售價一般都有優惠。但當貨物直接送達家中時，她感覺包裹重量比平時重，拆開後則驚見箱內竟是用過的尿片，上面還沾有糞便和尿液，除了感到噁心，更擔心會令免疫力較低的女兒健康受損。

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她立即向亞馬遜投訴，獲承諾退回禮品卡，但Nassly仍感到不滿，「我期望獲得一個正常的退款，現在對在亞馬遜網站購物感到恐懼」。

另外她亦聯絡美國疾病控制及預防中心，報告這令人感到不安的個案。她希望亞馬遜網站能徹底調查事件，找出嚴重危害兒童性命的罪魁禍首，又指「質素和安全控制是至為重要」。

亞馬遜網站則回應指正就事件進行調查，將與客戶聯絡跟進。

（綜合）