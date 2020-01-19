英國好爸爸陪囡囡溫生物科考試　摸到硬塊及時發現患癌救一命

家長常常告訴子女努力讀書會回報，而陪伴子女溫習亦可能有意想不到的得着！英國一名男子去年陪伴17歲女兒溫習生物科的考試內容，父女按課本內容撫摸頸部尋找淋巴結位置，男子竟然摸到硬塊，入院檢查後確診患轉移性口咽癌，隨即開始一系列治療。男子現已康復，稱如沒有及時發現腫瘤，自己或許已活不到今年。

育有5名子女的英國爸爸詹金現已康復，他於去年陪同17歲女兒溫習生物科時，意外發現自己頸部有腫瘤，因而發現自己患癌。（fb「Jonathan Jenkyn」圖片）

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現年43歲、育有5名子女的英國爸爸詹金（Jonathan Jenkyn），去年於家中陪同17歲的女兒Alice溫習GCSE生物科考試內容，他坦言只會間中協助孩子做功課，「Alice對科學不太拿手，但我在這方面卻不錯，當日我們碰巧一起溫習有關腫瘤的課題，發現到腫瘤真的很幸運」。

當晚兩父女一同溫習淋巴系統的課題，詹金指住自己的頸部，向女兒展示淋巴結的位置時，意外摸到頸上有一顆以往從未發現、如葡萄大小的小腫塊。兩人遂討論腫塊出現的原因，「我解釋說淋巴結會因不同的原因而發炎，但我向她保證我會去檢查」。

詹金其後到醫院檢驗，數星期後便確診患上轉移性口咽癌，隨即按醫生指示開始為期6周的化療及電療。醫生形容詹金非常幸運，甚至對他說如沒有及時發現腫瘤，他或許活不到2020年，幸好經過一輪治療，現時他已康復。

Alice則說，沒想過與爸爸一同溫習竟會為一家人的生活帶來如此巨大的改變，「爸爸康復回家真的太好了，看到他病重真的很難過，治療期間要親手向爸爸餵食，對我來說猶如一大打擊」。抗癌成功的詹金亦笑言：「今次汲取到的最大教訓是，必須協助你的孩子溫習考試。」

現時詹金致力為醫院籌款，希望幫到更多與他有相同經歷的病人，「回想抗病的過程真的很嚇人，但是醫護人員給我一條相當清晰的康復方向，整個放射治療團隊的付出令人難以置信，他們從頭到尾都待我如王子一樣，我對他們所做的一切感激不盡」。

（英國《太陽報》）

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