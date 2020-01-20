【告Pornhub】不滿影片無隱藏式字幕　紐約失聰男狀告色情網集團

色情片陪伴不少男士度過孤獨夜晚，但最近美國紐約一名失聰男子竟入稟起訴色情影片網站Pornhub、Redtube和YouPorn，以及其母公司MindGeek，指控網站欠缺隱藏式字幕（Closed Caption），導致聽障人士無法與健全人士一樣享受影片完整內容，違反美國反歧視法案。

蘇里斯的起訴書指色情網站Pornhub、Redtube、YouPorn及其母公司MindGeek.，沒有為色情片配上隱藏式字幕，導致聽障者不能像其他人般享受影片內容。（Getty）

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失聰男子蘇里斯（Yaroslav Suris）上周五（17日）入稟布魯克林紐約東區聯邦地區法院。長達23頁的起訴書內容提及，色情網站Pornhub、Redtube、YouPorn及其加拿大母公司MindGeek的影片中，「沒有隱藏式字幕，聾人和有聽力障礙的人不能像一般大眾，享受與訟人網站提供的影片內容」。

隱藏式字幕（Closed Caption）是以文字顯示影片情境聲音，專為聽障者而設，與一般對白字幕（subtitle）不同。

Pornhub副總裁普萊斯（Corey Price）回應訴訟時強調，網站內設有隱藏式字幕影片的欄目。﹙tyler franta／unsplash）

起訴書又列出部分於去年10月和本月上載的色情影片名稱，指控3個色情網站違反1990年的《美國殘疾人法案》（Americans with Disabilities Act），並表示法案目的正是針對公共場所的商品、服務和設備，要求提供「全面及平等的享受」。

蘇里斯的代表律師在起訴書列明，有聽力障礙的Pornhub使用者同樣期望享受進階和訂閱內容，但假如這些內容缺少隱藏式字幕，其價值便會有所落差。Pornhub副總裁普萊斯（Corey Price）回應訴訟時強調，網站內設有隱藏式字幕影片的欄目，甚至提供了相關連結。

（綜合）

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